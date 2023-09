Madelón II, el regreso del DT del milagro en 2009 que llega con Teté González

Finalmente, tal cual como se preveía, Leonardo Madelón asumirá hoy como nuevo entrenador albiazul con el desafío de mantener la categoría en la dura lucha en la zona roja, en la que el peor ubicado en la tabla anual jugará en 2024 en la Primera Nacional. Hoy, es Gimnasia con 30 puntos en igual cantidad de partidos, por eso el único proyecto pasó a ser salvarse del descenso.

El anuncio oficial llegó anoche a las 21.30 con una escueta comunicación a través de las redes sociales del club, aunque desde el lunes era un hecho su regreso al Lobo. Madelón firmó por un año y hoy a las 12.30 será presentado en conferencia de prensa en Estancia Chica.

La confirmación del grupo de trabajo de Leonardo Madelón tuvo la sorpresa del nombre de Esteban González, quien se sumará mañana. Teté será el principal ayudante de campo del entrenador. Tuvo tres ciclos como jugador en el Lobo (2001-2004, 2005-2006 y 2008-2010), fue dirigido por Madelón y además tiene experiencia como DT principal, ya que estuvo al frente del plantel de Belgrano durante 18 partidos en 2016.

De esta manera, acompañarán a Madelón en esta nueva etapa además de Teté, Federico Mociulsky como segundo ayudante de campo; Augusto Madelón y Hugo Díaz serán los preparadores físicos y Cristian Dottori el entrenador de arqueros. A su vez, Gimnasia aportará los dos videoanalistas (Ignacio Giusti y Facundo Juárez) y un profe (Juan Cruz Lomhy) encargado del análisis de los GPS. Los tres son empleados del club y estuvieron en el ciclo Chirola.

Ni siquiera fue necesaria una reunión presencial con el representante de Madelón, Cristian Bragarnik, porque ya desde el primer contacto telefónico no hubo un pedido económico fuera de lo normal. Por eso, en horas de la tarde ya comenzaron a cruzar documentación para acordar los últimos detalles del contrato por un año del nuevo entrenador y su grupo de colaboradores.

En la reunión que mantuvieron el lunes por la tarde en la casa de Marcelo Gauna hubo buenas sensaciones. En esa reunión no se tocaron temas vinculados a la duración del contrato ni al dinero a percibir por el cuerpo técnico. Solamente se habló de fútbol. De módulos, desde el más tradicional 4-4-2 hasta un 5-3-2 como una posibilidad para el equipo. De planificación de entrenamientos y el método de trabajo del cuerpo técnico. También de un plantel muy numeroso que va a tener muchos juveniles que van a bajar a entrenar con la reserva.

Francisco Vergara, Matías Bazzi, Valentin Peñalva, Facundo Sánchez (lesionado), Gonzalo González, Diego Mastrángelo, Leandro Mamut, Agustín Ramírez, Zago Zegarra, Agustín Riggio, Alan Sosa, Mateo Cardozo y Sebastián Cocimano volverán a trabajar con Lucas Lobos y serán llamados a entrenar con primera división de acuerdo a las necesidades del cuerpo técnico.

En algunos caso, es apenas un freno para juveniles que tienen muy buena proyección. En otros, la antesala de una salida a préstamo a fin de año, aunque es claro que algunos profesionales que seguirán a las órdenes de Madelón cuyos contratos vencen a fin de año difícilmente tengan renovación.

No se barajó en ninguno de los contactos -ni el presencial ni las llamadas telefónicas posteriores- que haya alguna venta al exterior para incorporar algún jugador, para lo cual hay tiempo hasta el martes que viene. Esa situación no se analizó en ninguna de las charlas y no es la idea de la dirigencia mens sana.

A l Lobo le quedan once partidos por delante. Recibirá a Vélez, Rosario Central, Argentinos Juniors, River y Atlético Tucumán, mientras que será visitante de Huracán, Estudiantes, Instituto, Barracas Central, Arsenal y Banfield.

En la tabla que mete miedo, a Gimnasia lo superan por un punto Colón y Huracán (31 unidades), Central Córdoba tiene 32, Velez, 33; Independiente, 34; Platense y Unión tienen 35 y con 36 están a dos partidos ganados Instituto y Banfield.

confirmaron la programación de las próximas fechas

La Liga Profesional confirmó la disputa de las fechas número 4, 5 y 6 de la Copa de La Liga. El Lobo jugará por la cuarta fecha el miércoles 13 a las 21.00 frente a Vélez Sarsfield en el Bosque. Luego visitará a Huracán en el Ducó -en otro partido clave en la pelea por no descender- el martes 19, también a las 21.00. Por último, en el cronograma de la sexta fecha, el Tripero recibirá a Rosario Central el sábado 23 a las 16.00, en otro encuentro importantísimo para los dirigidos por Leonardo Madelón.