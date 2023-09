Una familia al filo de la tragedia por un vehículo que se incrustó en su casa

Eran las 7 de la tarde y llovía cuando un fuerte estruendo rompió con la calma de una familia de Altos de San Lorenzo que hacía unos minutos había terminado de compartir la merienda.

El potente e intempestivo ruido fue sucedido por una densa nube de polvo que en cuestión de segundos se apoderó de cada uno de los ambientes de la morada.

Además de humedad y polvillo, la atmósfera que imperaba en ese domicilio estaba impregnada de terror, confusión y espanto.

Terror, porque el estallido llevó a los ocupantes de este domicilio a superar en cuestión de segundos todos los umbrales del miedo, incluso aquel que conduce a pensar irracionalmente.

Confusión, porque no se sabía de dónde provenía la amenaza.

Y espanto, porque hacía tan sólo unos minutos habían estado sentados, riendo y charlando en la mesa que ahora se había convertido en un cúmulo de astillas.

El relato corresponde al tremendo siniestro que se registró el pasado jueves en un domicilio ubicado en 19 y 88.

Una camioneta, cuyo conductor perdió el control cuando doblaba en dicha intersección, terminó literalmente incrustándose en la casa.

Se trató de un caso que por cuestión de centímetros y minutos no se terminó transformando en una tragedia.

Es que durante el errante periplo, la unidad tiró abajo el frente de la morada y avanzó hasta una de las habitaciones.

“Estaban mis nietas jugando sobre la mesa del living, y mis hijas y nueras tomaban mate. Escuché una estruendo que fue muy fuerte y hasta salieron los gatos disparando. Me quedé impresionado cuando vi la camioneta adentro de mi casa”. Fue en ese instante que “me fui corriendo a ver a mis hijas y nietas y por suerte estaban bien”, contó ayer a este diario Roberto Molina, el dueño de casa destruida.

Pero eso no fue todo: el conductor terminó huyendo del lugar corriendo, dejando abandonado el vehículo, una Toyota Hilux de color gris plata.

En este sentido, se cree que tanto quien iba al volante de la camioneta como sus acompañantes se encontraban en estado de ebriedad.

Esta teoría se fundamenta en el testimonio de la víctima.

“Había dos personas en la camioneta. Bajaron alcoholizados y cuando fui a ver, el vino estaba tirado en el piso. La verdad que no me di cuenta cuando salieron corriendo, fue antes de que venga la policía”, detalló Molina.

Según el damnificado, en primera instancia el sospechoso se hizo cargo del error que había cometido y hasta llegó a ofrecer que correrían por cuenta de él todas las erogaciones correspondientes a las reparaciones. Pero segundos después se dio a la fuga, sin dar explicaciones y dejando el vehículo abandonado en el lugar.

Según el reporte, sólo por fortuna no se registraron heridos. También se dio cuenta de que la camioneta no tenía pedido de secuestro y se constató que los cristales estaban grabados con el mismo dominio.

Más tarde se certificó la propiedad del vehículo y se logró identificar al dueño, que fue imputado en una causa caratulada como “Daño”, por lo que se ordenó su inmediata búsqueda.

Según aseguró Molina, los daños estructurales que sufrió su vivienda son extremadamente graves, al punto de que será casi imposible volver a habitarla en esas condiciones. “Me destrozó todo, la casa ya no me sirve. Puse unas chapas y muebles pero así no puedo vivir. Se tienen que hacer cargo los que la rompieron”, reclamó.