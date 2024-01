Milei vs. Congreso: más críticas y réplica de “aliados”

El presidente Javier Milei tiró más de la cuerda y volvió a pedirle al Congreso la aprobación del DNU de desregulación económica y el paquete de la Ley Ómnibus, al advertir que “el déficit cero no es negociable” y que, si no se avanza con esa última norma, “el ajuste que habrá que hacer será mayor”.

“Cuanto mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura”, advirtió Milei ayer en una entrevista radial y añadió que el Gobierno “entiende” que “el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal”.

Pero desde la oposición “más dialoguista” y posibles aliados, no cayeron muy bien estas nuevas declaraciones de Milei. Salieron al cruce el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, identificado con elPRO y Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, pero además uno de los referentes de la política cordobesa.

“Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados”, advirtió De Loredo desde la red social X, dejando además en claro que uno de los puntos en discordia es la reforma jubilatoria.

En un largo hilo, tal como la oposición peronista, sobre las acusaciones de presuntas coimas, dijo: “Proceda a denunciarlas e investigar. O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen. En ambos casos el gobierno incumple los deberes de funcionario público. De continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos”.

¿Un pacto con el kirchnerismo?

De Loredo fue más allá y habló de un pacto: “Le exigimos al gobierno que desista de este pacto de impunidad que tiene con el kirchnerismo expresado en: 1) Las manifestaciones del gobierno de quitarle la obligación a la oficina anticorrupción de ser querellante en las causas de corrupción. ¿Quién va a acompañar la compleja documental probatoria de las causas de corrupción si el estado se corre de ese rol? 2) La intención del gobierno de que puedan blanquear fondos los funcionarios de la última gestión. 3) La designación y el mantenimiento de funcionarios claves del gobierno anterior en áreas sensibles. 4) Las permanentes declaraciones públicas que buscan darle tranquilidad al peronismo de que no van a ser investigados y que el gobierno no hará nada o que ayudará a encubrir los estructurales desfalcos que recibió nuestro país y nos traen hasta acá”, escribió en la red social.

Mientras, el chubutense, “Nacho” Torres salió con los tapones de punta, adhiriendo a las declaraciones de De Loredo en relación a Milei, a pesar de haber participado en la reunión del viernes pasado de los gobernadores de Juntos por el Cambio con los ministros Luis Caputo (Economía) y Guillermo Francos (Interior), a la que se la calificó de ambas partes como positiva.

“Es peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la Ley Ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU. Muchos consideramos que la actitud centralista de buscar los objetivos fiscales sólo afectando a las economías regionales y actividades productivas centrales del interior, aumentando la recaudación a través de aranceles no coparticipables son inadmisibles”, escribió Torres en su cuenta de la exTwitter.

Y en otro mensaje que pareció dirigido al Presidente, advirtió: “Quiénes queremos que al gobierno nacional le vaya bien y queremos que el país salga adelante con la mayor celeridad posible entendemos también que es necesario una mirada integral y federal sobre impacto de algunas medidas y le pedimos al Gobierno que cuando afirmen como se a dicho públicamente algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente. En Chubut cada vez que vimos alguna irregularidad no sólo auditamos, sino que hicimos la denuncia correspondiente con nombre y apellido y así lo seguiremos haciendo”.

Finalmente, sostuvo: “No podemos afirmar que todo es lo mismo y tampoco creer que alguien tiene la verdad absoluta. Respetamos la decisión del pueblo y estamos comprometidos con la gobernabilidad y con la institucionalidad de un sistema republicano que difiere mucho de los totalitarismos, la discusión y el debate son con ánimo de colaborar. Es una actitud que tiende a enriquecer las reformas y mejorarlas. La agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema”.

Que dijo Milei

El presidente ratificó la meta de déficit fiscal cero. “No es negociable, no importa que pase alrededor; vamos a déficit 0, porque entendemos que el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal. Si encontramos un contexto más adverso porque cae más la actividad o tenemos menos acceso al mercado de capitales, menos recursos, el ajuste que tendríamos que hacer es más violento”, señaló.

Fundamentó esa posición en que de lo contrario “el mercado te pasa la factura”. Por eso, insistió. “la austeridad no es negociable, los daños que sufra la población dependen del Congreso, de que no hagan fulbito para la tribuna, como han hecho en los últimos 40 años”.

Milei dijo también que el ajuste de 0,5% del gasto previsional (esto es, en el pago a los jubilados) es en realidad mejor que el 2% que perderían de mantenerse vigente la ley de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno pasado por el kirchnerismo y que respecto de eso “con nuestra reforma (los jubilados) recuperan 1,5%”. Agregó que las medidas de contención social fueron elogiadas por el FMI y aseguró: “Estamos tratando de hacer con los recursos que hay lo mejor que podemos”.

El presidente reafirmó que sin bajar el déficit no hay modo de bajar la inflación, pero “parece que hay simios que creen en los controles de precios y en la multicausalidad de la inflación. Con métodos de simios no se pueden tener resultados de Einstein”, subrayó.

“El kirchnerismo nos dejó un paciente al borde de la muerte. Lo vamos de estabilizar, lo vamos a curar, a poner de pie y tendrá vida plena, del máximo nivel al que se pueda aspirar. Demanda tiempo”. aseguró.