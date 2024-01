El Pincha cierra su preparación con “La Noche del León”

Al igual que lo hizo el año pasado, Estudiantes le pone punto final a la intensa pretemporada desarrollada íntegramente en City Bell con una jornada pintada de rojo y blanco en el Jorge Luis Hirschi.

En una nueva edición de “La Noche del León”, la segunda, el vigente campeón de la Copa Argentina vuelve a encontrarse con el hincha dentro de un sábado que comenzará desde temprano y que culminará pasadas las 23, luego del partido entre los dirigidos por Eduardo Domínguez y Racing de Montevideo, el invitado en esta ocasión.

Con la presentación de los refuerzos y del plantel en general que afrontará este 2024, junto con lo que será la nueva indumentaria, el Pincha busca vivir una fiesta que sirva no sólo como espaldarazo final por parte de su gente, sino también a modo de agradecimiento por el título obtenido aquel 13 de diciembre pasado en cancha de Lanús.

Sin embargo, no todo transcurrirá sobre el verde césped, ya que desde el club informaron que habrá sorpresas para una jornada que contará con la apertura de las puertas del estadio desde las 18.

Así las cosas, a la espera del partido frente a los uruguayos, los hinchas que ya tengan sus entradas podrán, por ejemplo, sacarse fotos con el trofeo de la Copa Argentina, adquirir la nueva indumentaria del equipo y disfrutar también de música en vivo y del recorrido virtual por el estadio.

Cabe destacar, además, que desde el club dejaron en claro que dicho Fan Fest, que iniciará a las 18, se extenderá hasta las 20. Por lo que aquellos que deseen aprovecharlo al máximo deberán concurrir lo más temprano posible.

Una vez dejado atrás ese momento, desde las 2015 comenzará el festejo por la obtención de la Copa Argentina, con palabras de los protagonistas, para luego darle lugar al partido propiamente dicho.

Las entradas para el evento siguen a la venta en el sitio ticketing.estudiantesdelaplata.com y se venderán también en las boleterías de UNO, con valores de: Popular, $3.000 (6000 no socios); Abono Familia 55, $4.000 (8000 no socios); Abono Familia 115, $4.000 (8000 no socios; Premium 115 $4.500 (9000 no socios) y Platea VIP $5.000 (10.000 no socios).

Las puertas de UNO se abrirán desde las 18 y el Fan Fest será hasta las 20