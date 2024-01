Afiliados platenses de Pami, con problemas para conseguir pañales

Ante la falta de pañales de PAMI, comprar este insumo en forma particular puede resultar muy caro / D. Alday

Los afiliados de PAMI están enfrentando un serio problema con un insumo que esencial para numerosos beneficiarios: no se están entregando pañales desde hace varias semanas y a muchas familias les resulta muy difícil afrontar ese gasto de manera particular.

La dispensa de este insumo clave para la calidad de vida prácticamente no tuvo lugar en este mes. Las farmacias reciben entregas muy espasmódicas, que pronto se agotan y no permite dar respuesta a la demanda, que es prácticamente diaria, por la cantidad de beneficiarios que necesitan ese elemento.

Según pudo saber este diario, hubo varios cambios en el modo de dispensa de los pañales a los afiliados de PAMI.

Durante gran parte del año 2023 se hizo mediante las farmacias, que recibían una partida de dinero para entregarle a los beneficiarios. Luego, en el último trimestre del año pasado cambiaron la modalidad y la obra social nacional giraba los montos a los haberes de los afiliados, que rondaba los 23.000 pesos mensuales y con ese monto iban a buscar el insumo. En los primeros días de diciembre ese dinero volvió directamente a las farmacias al encontrar que hubo casos que se destinaban a otras cosas, según explicaron distintas fuentes consultadas.

Lo cierto es que ahora no hay partidas de pañales para entregar a los afiliados de PAMI y las familias que afrontan ese gasto en forma particular aseguran que es un costo mucho más alto. Para comprar 90 pañales de una calidad similar al que entrega PAMI las familias tienen que pagar cerca de 30.000 pesos, sin posibilidad de reintegro.

La situación preocupa a miles de familias, fundamentalmente aquellas que no tienen recursos para destinar decenas de miles de pesos en este insumo que es vital para numerosos afiliados a la obra social nacional.

Alejandro, hijo de un afiliado de PAMI que tiene más de 80 años, dijo que tiene que afrontar el gasto en forma particular y mencionó que “hay que hacer malabares para conseguir pañales y el precio que se paga es muy caro. Pero a veces no hay otra alternativa porque no hay pañales por ningún lado”.

En las farmacias aseguraron que “está muy difícil conseguir las partidas de pañales para dar respuesta a la demanda” y agregan que “al parecer hubo problemas en la producción de pañales. Entre diciembre y algunos días de este mes se pudo dar respuesta a los pedidos porque había un poco de stock en farmacias y algo similar ocurría con los proveedores: pañaleras y droguerías”.

“No se sabe hasta cuándo va a continuar esta situación de falta de pañales”, indicaron autoridades del colegio de Farmacéuticos de La Plata. Desde el colegio de Farmacéutico bonaerense también indicaron que “hay problemas de stock, y los proveedores no están entregando a las farmacias”.

Mientras tanto, los familiares de los beneficiarios que tienen que conseguir pañales viven con desesperación el momento porque no pueden resolver una situación que es básica para la calidad de vida de distintos adultos que precisan de este insumo.

“Algunos pueden afrontar el gasto, pero para otros resulta imposible. Necesitamos que urgente haya una respuesta para este grave faltante”, dijo un familiar de un afiliado de PAMI que está en una residencia.

En tanto, una situación similar ocurre con los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que también tienen dificultades para acceder a los pañales.

Según informaron en distintas farmacias de la Ciudad, la obra social bonaerense hizo en julio el último pago por el programa de accesorios, que incluye a los pañales y protectores similares.