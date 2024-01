Leandro Santoro y Juana Viale se cruzaron al aire: "Alfonsín estaría orgulloso"

Juana Viale tuvo de invitado este domingo a Leandro Santoro, entre otras figuras. La nieta de Mirtha Legrand protagonizó un cruce con el político, que se viralizó en redes sociales.

Fue por, como lo consideró la conductora, el “abandono” del radicalismo para “convertirse” en kirchnerista. El ex candidato a jefe de gobierno porteño sentó postura y desmintió a la famosa.

“Un ex radical”, calificó Juana Viale a Leandro Santoro quien le pidió “no me pelees”. “Y, hay que abandonar el radicalismo para convertirse al kirchnerismo”, a lo que el invitado volvió a refutar, negando esa calificación.

La nieta de Mirtha Legrand añadió: “¿Qué va a pensar Alfonsín de vos?”. Y Santoro no tambaleó: “Estaría orgulloso, no tengo ninguna duda”. Ante la repregunta, añadió “porque son mis convicciones”.

“Yo tengo una cosa que me lo reconocen todos los radicales: no me llevé la banca. Aparte, el radicalismo tomó una decisión en el año 2013 que fue irse con Macri y abandonar sus principios históricos”, agregó Santoro.

“Hay un montón de radicales que se fueron. El hijo de Alfonsín, Leopoldo (Moreau), (Sergio) Palazzo, hay un montón que nos hemos ido. Además, yo a la gente no le mentí, no es que me hice peronista. Tuve la suerte de ser adoptado por el peronismo sin tener que travestir mi identidad”, cerró.