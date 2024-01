Crimen de Uma: “Armaron una maraña de mentiras”

El joven que fue liberado por falta de pruebas, luego de haber estado detenido por el crimen de Uma Aguilera, la pequeña hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que los policías “armaron una maraña de mentiras” para inculparlo y que “quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino”.

Se trata de Patricio Valentín García (22), quien fue entrevistado por medios de comunicación y expresó: “Me quisieron, como así se dice en el barrio, empapelar. Quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino y culparlo de algo que no es”.

El joven contó que el 21 de enero pasado, un día antes del crimen de la niña, salió de su casa “a las 7 de la tarde” y que fue a cortarse “el pelo a lo de un amigo”, tras lo cual se quedó a dormir y se despertó a las 13.30 del lunes 22, cuando Uma ya había sido asesinada.

Luego explicó que al volver a su casa se enteró de que su familia lo “estaba buscando” y que habían hecho una denuncia por su “desaparición”. En ese marco, su madre estaba en la comisaría cuando se entera que su hijo había regresado a su casa, y que debían realizar pericias para verificar su salud.

“Yo voy, sin ningún miedo a nada, y ahí empieza todo”, relató el joven y añadió: “Me llevan a la comisaría, después me trasladan a (la comisaría de) Centenario, mintiéndome, diciendo que me llevaban a Cuerpo Médico”.

En ese sentido, agregó: “Ahí me interrogan entre unos policías…en realidad no me interrogan, es como que me apretaron en realidad”.

“Al principio no entendía nada de lo que estaba pasando, me decían que dé nombres, si conocía a los sospechosos, que era amigo, ya me estaban culpando directamente a mí”, sostuvo García.

Finalmente, el joven llegó a la conclusión de que su detención “fue algo armado por la comisaría de Parque Barón”.

“Yo estuve desaparecido y ellos dieron a la conclusión de que yo había estado en ese tramo delinquiendo, y que mi mamá había hecho esa denuncia para cubrirme a mí, armaron todo como una maraña de mentiras, y después vieron un peinado parecido al mío en las fotos, el mismo peinado, el mismo pelo, morochito, pibe flaquito, dijeron ‘es él, lo metemos a éste como que es él y listo’”, aseguró García.

Cabe recordar que el joven fue liberado el pasado lunes, luego de que el fiscal de la causa, Pablo Rossi, consideró que surgió prueba que indicaría que no participó del crimen, por lo que solicitó a la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora el cese de la detención.