Radio Nacional: 500 despidos en todo el país

La nueva gestión de Radio Nacional, encabezada por el cordobés radical Javier Monte, cesanteó a unos 500 empleados que tenían contrato con la emisora hasta finales del 2023. Entre los despedidos se encontraron Víctor Hugo Morales, Darío Villarruel y Mex Urtizberea.

La empresa que cuenta con unas 50 emisoras a lo largo del territorio nacional, es una de las apuntadas por el presidente Javier Milei en su plan de privatización propuesto dentro de la Ley ómnibus, pero al momento hasta que se resuelva su situación continuará funcionando con los empleados que no fueron despedidos. Es que la gestión de Javier Monte mantuvo unos 700 trabajadores de planta permanente y otros 100 que estaban contratados quienes se están encargando de mantener la programación de verano y que según estimaron serán quienes continuarán a lo largo del año.

Los casi 500 despidos provocaron el levantamiento de gran parte de la programación que estuvo al aire durante toda la gestión de Rosario Lufrano, debido a que entre los contratos que fueron finalizados se encontraban los de los conductores de los principales programas semanales de Radio Nacional como Darío Villarruel quien estaba de lunes a viernes en la primera mañana. Tampoco continuará Gisella Busaniche, quien estaba al aire hasta las 12 del mediodía; Federica País conductora del ciclo “Radio País”, de 13 a 15; Luisa Valmaggia, que estaba de 17 a 19 horas y Horacio Embón quien cerraba la programación por las noches.

Tampoco fueron renovados los contratos de los periodistas Víctor Hugo Morales, Sandra Russo, Alejandro Apo y Lautaro Maislin. Además fueron desvinculados de la empresa Mex Urtizberea, Jorge Dorio y Sandra Mihanovich. El caso de la cantante fue particular, ya que su ciclo “Soy Nacional” había comenzado durante la gestión macrista de Ana Gerschenson y en 2023 había celebrado los 300 programas al aire del programa que se emitía en dúplex de la AM 870 y la FM Folklórica.

Vale aclarar que no todos los casos son iguales. Por ejemplo, la periodista Gisella Busaniche aclaró que no fue despedida sino que ella misma decidió rescindir su contrato con Radio Nacional el 30 de noviembre del 2023 para retirarse de la empresa antes del traspaso de gestión del 10 de diciembre. En tanto que por su parte, Víctor Hugo Morales destacó que el no percibía dinero por su trabajo en “Estación Piazzola”, ciclo que conducía ad honorem, como una “contribución cultural”, aseguró.

Repercusiones

Ante los cuestionamientos por el gran número de contratos que no fueron renovados, desde el entorno de la gestión de Monte manifestaron en diálogo con la prensa que la decisión se basó en que “la programación se mantiene muy bien con la gente que queda, con los empleados históricos de la radio, que tienen un compromiso muy grande con cada una de las emisoras en todo el país”.

A pesar de la aparente firmeza de la decisión, autoridades de Radio Nacional mantuvieron un encuentro el miércoles pasado con los gremios. Según trascendió los representantes de los trabajadores plantearon que deberían renovarse unos 150 contratos de los 500 que fueron finalizados, sobre todo para poder mantener la programación propia que la compañía -por ahora estatal- tiene en las emisoras del interior del país.