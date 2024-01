Nación anunció un fuerte aumento del gas y nuevo esquema de subsidios desde abril: rechazo de la Provincia

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que Provincia rechaza los pedidos de incrementos de tarifas presentados por las empresas distribuidoras "porque son abusivos", indicó que "las subas llegan al 700%" y evaluó que "la gente no podrá afrontarlo porque con el aumento de la nafta, los remedios, los alquileres y la canasta básica se pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media".

Katopodis se expresó de esta forma mientras el secretario de Energía de Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, informaba que el Gobierno tiene previsto retirar un 33% de los subsidios a comienzo de los meses de febrero, marzo y abril, cuando se instrumentará un nuevo esquema de segmentación. En este sentido, el funcionario indicó que los usuarios actualmente pagan un 17,5% del costo de producción, lo que equivale 0,7 dólares el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), mientras el costo promedio final es de 4 dólares. Eso sería lo que se pasaría a pagar, aunque no se dio detalles de las tarifas.

"Sacarle plata a los usuarios para ponérsela en los bolsillos de los dueños de las empresas de gas y electricidad no resuelve ninguno de los problemas del país. No estamos para poner palos en la rueda al Gobierno nacional, pero este no es el camino", reflexionó el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó esta mañana.

En ese sentido, señaló que "hoy es la primera audiencia para el incremento de las tarifas de gas y a fin de mes serán las vinculadas a la energía eléctrica. Los pedidos son abusivos, van entre el 350% y el 700%", describió Katopodis. "Cualquier boleta de gas o luz que se proponga incrementar el 500% es confiscatoria y va a golpear un bolsillo que ya está bastante golpeado. También rechazamos el pedido de hacer una actualización mensual de las tarifas. Sería un incremento gatillo, que es indexatorio y no se corresponde con la situación del salario", describió el ministro.

Además apuntó que "este no es el camino, esto ataca el corazón de los trabajadores y la clase media", evaluó que "los aumentos deben ser graduales y progresivos, las tarifas deben ser justas y accesibles", y agregó que el Gobierno "aumenta prepagas, alquileres y tarifas, mientras bajan las jubilaciones y salarios de trabajadores".

Las nuevas tarifas

Por su parte, el Gobierno nacional dispuso que la segmentación tarifaria del servicio de gas se mantendrá hasta el 1º de abril y, a partir de ahí, comenzará a regir un nuevo esquema para otorgar subsidios.

Así lo anunció este lunes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien subrayó que la "readecuación" de los subsidios apuntará a "su focalización en el sector más vulnerable" de los usuarios.

"La segmentación de subsidios que realizó el Gobierno anterior ha tenido falencias, ya que los usuarios siguen recibiendo subsidios generalizados y, además, existe falta de control de padrón de usuarios", enfatizó el funcionario.

En ese sentido, explicó que la "propuesta de cambio" será "determinar los ingresos totales del grupo familiar y fijar una canasta básica energética con tipos de consumo en las distintas zonas del país, para que el subsidio que otorgará el Estado sea diferencial cuando el precio de esa canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente".

Rodríguez Chirillo se expresó así en el marco de la audiencia pública para la adecuación transitoria de las tarifas de transporte y distribución de gas, que se llevaba a cabo este lunes.