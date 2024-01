Calles en "terapia intensiva": los baches, un peligro de siempre en distintos barrios de La Plata

Circular en vehículo por las calles de La Plata no es tarea fácil. Entre el tránsito -que durante este mes y el próximo suele ser más ameno dado la menor circulación que hay- y los pozos, los conductores tienen que ir con mucha más precaución.

Si bien sobre el final de la gestión municipal anterior se realizaron algunas obras de repavimentación, lo cierto es que quedaron numerosos baches por todos lados de la Ciudad, lo que genera que se rompan los autos y haya más riesgo de accidentes viales.

Algunos de los que están en el Casco Urbano son los de calle 48 entre 6 y 7, en la esquina de 5 y 55, también en la intersección de 4 y 45 y el de 60 entre 4 y 5.

A esas direcciones se suma la calle 64 entre 13 y 14, donde el asfalto está prácticamente “gastado” y se observan los adoquines que fueron tapados por el pavimento. Esto genera serios problemas en la circulación.

Y los vecinos de la periferia saben que la situación de sus calles es aún peor, como en 60 y 137 de Los Hornos o 21 y 79 de Altos de San Lorenzo. Otro pozo que está cada más peligroso es el de 484 y 28, donde los vecinos pusieron un palo en el cráter como señalización casera para advertir sobre el peligro.

“Hace años que tenemos la esquina en un estado espantoso. Se cae la gente grande que cruza la calle y cuando llueve muchos autos no pasan. Hace unos meses estuvieron rellenando baches pero por acá no pasaron, y eso que les pedimos nosotros personalmente a los operarios que por favor repararan los pozos”, comentó Juan Soldano, frentista del barrio.

“Esta es la `Ciudad Pozo´, porque se arreglan así no más y se vuelven a formar a los pocos meses. La peor zona es la periferia, ya que se rompe y están años sin reparar. En esos barrios muchas calles asfaltadas no tienen cordones por lo que el asfalto no está contenido y se rompe más fácil”, dijo Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de taxis de La Plata.

En ese sentido, el taxista resaltó que “en los coches los pozos arruinan el tren delantero, que sale una fortuna arreglarlo”.

Pero además de romper los autos, los baches son un peligro ya que pueden originar accidentes de tránsito. “Si alguien maneja por una zona que no conoce y no ve un pozo puede agarrarlo y perder el control del auto. Y por otro lado, si lo quiere esquivar con un volantazo también puede ser un riesgo”, destacó Berón.

Desde la Comuna informaron que se está realizando un relevamiento en cada barrio mediante las delegaciones para tener el registro de los baches que hay que reparar, y explicaron que para esa obra se va a llamar a una licitación en los próximos meses.

“Los pozos pueden arruinar el tren delantero de los vehículos y generar accidentes”