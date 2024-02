Aumento de jubilaciones e impuestos, algunas de las propuestas que marcaron desde el FMI

El presidente de la Nación Javier Milei, recibió la visita en nuestro país de Gita Gopinath y allí plantearon temas que este domingo, la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). manifestó en una entrevista, en donde se refirió al apoyo social, a los aumentos de las jubilaciones y remarcó que una eliminación del gasto tributario, "ayudaría a recortar gastos".

Luego de dicha reunión y de analizar el presente económico del país, Gopinath había advertido que "el camino por corregir sigue siendo difícil" y recomendó "pragmatismo" para obtener "apoyo social y político" que permitan "garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas". A su vez, la economista afirmó que la economía que heredó este gobierno "estaba cerca de una crisis" y requería de "acción audaz y decisiva"

En una de sus primeras declaraciones, hizo referencia al dígito de la inflación, que en Argentina se mantiene por el momento en dos dígitos y que, según remarca, llevará al menos un año en llegar a un solo dígito: "Se comienza con dos dígitos, luego dígitos altos de un solo dígito y luego sale algo más bajo de un solo dígito. Pero creo que llevará al menos un año bajar la inflación a niveles bajos y luego mantenerla en esos niveles hasta 2025 también requiere esfuerzos”, afirma.

"No se llega al 2% de inflación de la noche a la mañana, se necesita tiempo. Y también es normal tener baches, puede haber periodos en los que la inflación baje y suba, pero en general, la trayectoria es descendente, siempre que se mantenga un ancla fiscal fuerte, sin financiación del Banco Central y con políticas monetarias coherentes", insiste.

Por otra parte, agrega que "hubo también un amplio reconocimiento del establecimiento de un fuerte ancla fiscal, que es lo que faltaba en todos los programas de estabilización anteriores. Aquí se trata de un ancla fiscal muy ambiciosa, que consiste básicamente en deshacerse de todo déficit fiscal y poner fin a la financiación monetaria, cosa que el Gobierno ha hecho y ha conseguido hacer en el primer mes de este año, como todos han reconocido. Estamos viendo cómo baja la inflación, si bien sigue estando a un nivel muy alto. Los procesos de estabilización no son rápidos, llevan tiempo, y eso es lo que también se desprende de la experiencia de otros países que han llevado a cabo programas parecidos. La estabilización completa lleva tiempo".

A su vez, para que esto suceda, remarca dos cuestiones importantes a su parecer: una de ellas, es asegurar que las jubilaciones y la asistencia social sigan a la inflación y que la recaudación venga de “un mejor impuesto sobre los ingresos”. La otra sugerencia es eliminar gastos tributarios y privilegios a ciertas regiones que no precisan.

Siguiendo en la línea de este tema, dejó en claro: "El Gobierno ha proporcionado diferentes formas de asistencia social y hay esfuerzos para mantener el valor real de las jubilaciones. Esfuerzos para asegurar de que este ajuste no conduzca a grandes aumentos de la pobreza son absolutamente críticos. Y por eso he mencionado que será también importante conseguir aumentar los impuestos sobre los ingresos de las personas físicas, lo que puede proporcionar recursos para evitar recortar tanto los gastos. Del mismo modo, la eliminación de ciertos tipos de gastos tributarios también ayudaría".

Por último, entre otras tantas declaraciones, Gita Gopinath fue consultada por la dolarización, un plan económico que varias veces ha nombrado el gobierno de Javier Milei como una posible solución a la inflación: "Desde la perspectiva del FMI, la decisión de qué tipo de régimen monetario tiene un país es una decisión soberana. Tenemos países miembros que están dolarizados. Tenemos países que flotan sus monedas. Lo que hacemos es evaluar las políticas macroeconómicas y los fundamentos de la economía, para ver si son consistentes con la transición a un régimen de tipo de cambio que el país ha elegido".

"Lo único que quiero señalar es que, para cualquier régimen cambiario, incluida la dolarización, se necesitan buenas condiciones previas. Se necesita una cantidad suficiente de reservas y buenos marcos de política macro. Y lo que vemos por la experiencia de otros países es que la dolarización no resuelve todos los problemas, ¿verdad? Si no tienes disciplina fiscal, aunque dolarices, puedes acabar teniendo problemas si no eres capaz de controlar tu política fiscal, de contenerla. Así que no es una panacea", manifestó en una entrevista brindada con La Nación.