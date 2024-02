En otra jornada de “bochorno”, de nuevo faltó agua y luz en la Ciudad

En otra jornada de calor extremo en zonas de City Bell, Gonnet, San Carlos o El Mondongo, en el Casco, no hubo forma de alivio ayer, sin agua o sin luz para sostener lo mínimo en una casa: la ducha, el vaso de agua, el ventilador, el “aire” o los alimentos refrigerados.

Según las denuncias que recibió este diario, no fueron pocos los vecinos que no pudieron dormir antenoche por los cortes de luz. En paralelo, sigue la ola de reclamos por falta de agua.

La deficiencia en medio del fenómeno climático denominado “bochorno” (bloqueo atmosférico que, en este caso, genera más temperatura) se tornó un drama mayúsculo para las familias damnificadas en una jornada en la que el termómetro llegó a los 35 grados, con alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“En 486 y 23, Gonnet, estamos sin energía desde las 3 de esta madrugada y se hizo imposible dormir sin ventilación, como tampoco es posible trabajar”, imploraba soluciones un vecino en horas de la mañana. Cerca de allí, Delia contó que “desde la madrugada no se puede respirar, porque no podemos usar el aire ni los ventiladores por el corte de Edelap”.

Además, en la zona de 508 y 138, un vecino manifestó que horas antes del mediodía sufrió el corte del servicio y pasadas las 15 seguía sin restablecerse.

desde la noche sin luz

Ante el cuadro Edelap señaló: “El personal técnico recorre la zona para evaluar el estado del servicio”. En City Bell, precisamente en la zona de 31 y 467, una vecina remarcó a media tarde que estaban son servicio desde las 23 del viernes y tampoco tenían agua. “Con esta temperatura los freezers se descongelan y va a haber que tirarlos”, lamentó la mujer que mostró a este diario el panorama: la heladera llena, a la basura.

un día sin servicio

Otro punto afectado era 1 y 65. “En la zona de Plaza Matheu llevamos más de 24 horas sin luz. Una verdadera locura lo que están haciendo con la energía en medio de este calor, que es insoportable”, describió un usuario. El mismo panorama graficaron frentistas de 2 y 65. “El jueves se cortó la luz durante 10 horas y ahora ya vamos 32 horas, desde la medianoche del viernes. Edelap decía que iba a mandar operarios pero a nosotros no nos dan respuestas y nos dicen que no pueden ver si ya hay cuadrillas en la zona. Ya no tenemos agua y por supuesto que tuvimos que tirar comida”, remarcó otro damnificado y añadió que “es una vergüenza que la empresa no de respuestas ante esto. Hace unos días hicieron arreglos, pero parece que no funcionaron”, indicó.

“Hay casas y hasta dos edificios, en el radio de 1 a 3 y de 64 a 65, que no tienen electricidad. Y también negocios que ni siquiera abrieron, desde panaderías a pizzerías. Algunos funcionan con generador. Y Edelap no responde”, relataron. Minutos después de las 19.30 horas desde la empresa Edelap señalaron que: “Todos los suministros de la zona de 1 y 65 y adyacencias se encuentran normalizados”.

Barrio Norte fue otro punto afectado, según usuarios de 5 y 33. “Hace tres días que no tenemos luz y hemos realizado al menos 20 reclamos con otros vecinos, pero no hay respuesta alguna”, expresó un frentista.

Las zonas de 5 y 524, y 7 y 526 también volvieron a tener corte de luz ayer, según las quejas.

Tras los reclamos desde las primeras horas del sábado, Edelap en horas del mediodía que “la zona de Gonnet ya cuenta con el suministro normalizado”. Asimismo, informó que “en 1 y 65 y adyacencias están con servicio, de todos modos el personal técnico se hará presente para evaluar aquellos casos puntuales puedan existir.

En cuanto a la zona de 5 y 33, se indicó que “también cuenta con suministro”.

El calvario de la falta de agua

El calor golpea duro también en zonas en donde no funciona el suministro de agua de red que brinda la empresa ABSA. “Es el quinto día y la quinta noche que no tenemos agua en las canillas. Las cisternas están vacías y ABSA no responde”, aseguró Claudia, una vecina de 32 y 136, La Cumbre.

También, desde 47 y 148, San Carlos, se sostuvo que “atravesamos el tercer día sin una gota de agua en las canillas y no se puede más”. Lo mismo, en 8 entre 515 y 516, Ringuelet: “Qué es lo que pasa. Seguimos sin agua y la gente no tiene respuestas de ABSA. No se puede vivir sin líquido ante semejante ola de calor”.

En Villa Elvira también se registraron cortes del suministro y una frentista señaló: “Estamos sin agua hace más de 48 horas, hicimos reclamos y no tenemos respuesta de nada”.

Con el calor sofocante y como ocurre desde hace 8 años por una falla en la red, en la delegación de Gonnet se formaba una larga fila para retirar bidones con agua potable. “No tenemos agua y estamos con el agravante de que estamos sin luz”, dijo Enrique Zafar, usuario de la zona. Según consignó, “sólo permiten retirar 1 bidón de agua por familia en los días de lunes a viernes de 9 a 13 y sábados de 9 a 12”.