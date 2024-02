Hubo ruido en distintos barrios ante la ola de robos

Anoche, a partir de las 21, se escuchó el sonar de bocinas, sirenas, alarmas y hasta algunas cacerolas, con la que habitantes de distintos barrios de la Ciudad hicieron saber de su descontento ante la imparable ola de inseguridad.

El foco estuvo puesto en Los Hornos, El Mondongo, City Bell, Gonnet, Villa Elisa, Villa Elvira, Tolosa, Altos de San Lorenzo y La Loma, donde los robos no frenan.

Como se sabe, los vecinos buscan distintas alternativas para visibilizar la problemática, ya que nadie los escucharía.

“Las denuncias y las quejas ante las autoridades, no dan resultado. Parece que les entra por una oreja y les sale por la otra. Conocemos la realidad, no somos necios. La Policía tiene pocos medios o nada para hacerle frente al delito, pero no podemos seguir así. Algo deben hacer. En cualquier momento sucede otra tragedia”, expresaron indignados.

De esta manera, intentan que el mensaje de bronca y hastío ante esta cruda realidad de todos los días, “llegue adonde tenga que llegar”, concluyeron.