Dramático relato del joven de La Plata atacado por dos pitbull: "Me defendí a piñas y patadas"

El pasado sábado, dos perros pitbull atacaron a un hombre mientras intentaba ingresar a su domicilio, ubicado en calle 151 y 47 cerca de las 21 horas. Según cuenta en su relato, cuando quiso cerrar el portón, los animales se abalanzaron sobre él, con mucha violencia.

Su nombre es Nicolás y como relató EL DIA, presenta varias heridas en sus piernas y en sus brazos y se encuentra en su vivienda con permanentes cuidados.

La víctima, en diálogo con América Noticias, aseguró: "Alrededor de las 21 horas (del sábado), estaba cerrando el portón y se me metieron dos perros pitbull. Me empezaron a atacar de la nada y me estuve defendiendo a las piñas y a las patadas, tratando de sacarlos para afuera, sin que me ataque la cara o el cuello, que son las zonas mas sensibles".

Siguiendo con el crudo y doloroso relato, manifestó: "Yo soy la tercera victima de estos perros, porque ya atacaron a los perros de otra vecina, los mataron. Y en agosto pasado, atacaron a una chica, la desgarraron toda y estuvo tres semanas internada. Hoy en día lo puedo contar porque soy hombre y me he defendido. Pero si el ataque se lo causa a un nene, ¿cómo hace para defenderse?, lo mata".

A su vez, Nicolás confirmó que los perros, pertenecían a un mismo terreno, pero que estaba dividido en dos: "Dentro del mismo terreno, que está dividido en dos, adelante viven los padres y atrás viven una pareja joven. Un grupo de perros son de los padres y otro grupo de perros son de los chicos que viven atrás. A mi me atacaron dos. El vecino que vive atrás, se responsabilizó, vino a verme y dentro de todo tuvo una buena predisposición por mi situación. Ellos viven acá a la vuelta (de su domicilio)".

Por su parte, la otra parte involucrada en el caso (dueño del otro perro), no se comunicó con la víctima luego del hecho.

"El muchacho que vive atrás me mostró toda la documentación del perro, las vacunas y zoonosis se va a terminar haciendo cargo de todo. Yo tuve una herida, cerca de la arteria en el pie izquierdo que me sangró mucho y me tuve que hacer un torniquete. Yo estaba solo y me empecé a sentir mareado y veo que me sale sangre clara, que es señal de arteria", agregó a su declaración.

Acompañado por una buena cantidad de vecinos que lo apoyaron, Nicolás sintetizó: "Yo lo que busco es que vengan a hablar para buscar una medida tranquila. Acá en el barrio se han levantado en contra de que tengan estos animales, no los quieren".

UN NUEVO TESTIMONIO

Gladys, una vecina del barrio, también presentó una denuncia en contra de los dos perros, que causan temor en esas cuadras.

"Yo sigo luchando, porque estos perros se me metieron a mi casa. Primero me mataron a dos caniches y después me mataron dos perros grandes. Una de las veces que se metieron, casi me agarran a mi nietito de un año y pico, dos, y corrió a mi otra nieta que la agarró en el aire y se metieron adentro del comedor. Tuvieron que poner la mesa contra la puerta porque no lo podíamos contener", contó.

A su vez, con los papeles en la mano, los cuales fueron entregados en comisaría cuando realizó la denuncia, resaltó:: "El dueño vino y dice: ¿Dónde están mis bebés? y todo el mundo lo comenzó a insultar. Cuando me mató a dos perros, le fuimos a reclamar. Yo con un pico le quería dar a los perros. Nos pegaron tres tiros cuando le fuimos a reclamar".