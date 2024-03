Imputan a Alberto F. por la denuncia sobre seguros

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación penal contra el expresidente Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.

En su primera imputación como expresidente, Fernández es acusado de haber contratado un “bróker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.

Además del expresidente, quien entregó el mandato el 10 de diciembre a Javier Milei, también fueron imputados el extitular de la empresa pública Nación Seguros Alberto Pagliano y el bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero.

Esto “sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, añade el dictamen del fiscal federal Ramiro González.

La causa recayó en el Juzgado federal número 11, a cargo del magistrado Julián Ercolini, quien deberá ahora ratificar o rechazar la imputación.

Ercolini dijo a la agencia AFP que no había recibido aún el documento, si bien confirmó que el fiscal González en efecto lo había dictaminado.

Cuando salió a luz la denuncia, el expresidente peronista había intentado desligarse de este escándalo y responsabilizó a su secretaria. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo (...) No puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó“, afirmó.

Ayer, ya imputado por la denuncia sobre una supuesta malversación de fondos públicos a través de la contratación de seguros para préstamos a jubilados, se defendió de la acusación, a la que calificó de “disparate”, mientras aclaró que no ha “participado de ningún negociado” y que no es “un corrupto”.

La denuncia de la abogada Silvina Martínez, que fue tomada por el Ministerio Público Fiscal, pone la lupa en supuestos pagos de comisiones a intermediarios por la contratación de primas durante la pandemia de coronavirus a la empresa Nación Seguros.

En total se habrían desembolsado 20 mil millones de pesos anuales por las primas y comisiones del 17 por ciento por un total de 300 millones de pesos.

“No he participado de ningún negociado; no soy un corrupto”, dijo el expresidente

De esos 20 mil millones, Fernández precisó en declaraciones radiales que Nación Seguros recibió solamente el 25 por ciento ya que compartió la cobertura de seguros con otras empresas de primer nivel en el rubro, que se quedaron con el resto de las primas.

El exjefe de Estado explicó que el hecho de haber pagado comisiones a tasas más altas que las del mercado tiene que ver con que en el contexto de la pandemia el riesgo era mucho mayor.

“Cuando uno pide un seguro para adultos mayores en el medio de un pandemia, eso cuesta un montón de plata”, apuntó el exmandatario, quien volvió después de dos meses de España y se encuentra por estos días en el país.

Sobre la publicación en el diario Clarín en la cual se expusieron los hechos que luego se tradujeron en la denuncia formal y la imputación, Fernández afirmó que se trata de “una operación”.

“Me di cuenta que era una operación y me di cuenta de dónde venía”, señaló, aunque evitó identificar el origen de la presunta “operación” de prensa.

“La nota dicen a Osvaldo Giordano (extitular de Anses) lo echaron no porque su mujer votó en contra (de la Ley Ómnibus) sino porque desarmó una caja de la política, y ahí mete el tema de estos seguros. No tiene nada que ver con una caja de la política esto”, aclaró. En este marco, remarcó que él ha hecho “de la honestidad un culto” durante toda su vida, y que si salía en los medios a dar explicaciones a la gente es porque es consciente de que es “un hombre público”.

“No he robado nada, ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado y están afectando a gente de bien, simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política”, protestó.

LA DENUNCIA

La abogada Silvina Martínez denunció a Alberto Fernández y al ex titular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación- Alberto Pagliano por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la Anses a sus afiliados.

La denunciante pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.

El escrito describe, sobre la base de la investigación periodística, la supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.