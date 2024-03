Sueldo del Presidente: nuevo cruce entre Milei y Cristina

El presidente, Javier Milei, y la exmandataria, Cristina Kirchner, volvieron a protagonizar un duro cruce en redes sociales. Después de que el sábado chocaran por el aumento (luego anulado) de casi el 50% para el salario del jefe de Estado y altos cargos del gabinete nacional, ambos dirigentes mantuvieron ayer otro picante intercambio.

Fue luego de que el libertario, ya en la madrugada del domingo y dirigiéndose a la exvicepresidenta confirmara en su cuenta de X (exTwitter): “Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”, escribió con tono de chicana.

La dos veces presidenta recogió el guante y respondió ayer: “Buen día, Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes?”, lo acusó y citó: “Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: ‘Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet’”, en referencia al tema que la banda liderada por el Indio Solari publicó en el disco “Último bondi a Finisterre”, de 1998.

Luego sumó una sugerencia: “Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente” y remató: “Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”.

Decreto

El enfrentamiento “tuitero” entre Cristina y Milei empezó el sábado, cuando, en medio del feroz ajuste que aplica el Gobierno, salió a la luz el aumento del 48% para el Presidente y su gabinete. Entonces, la estrategia del libertario fue apuntarle a la expresidenta: “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en X y anunció: “Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido. En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro”.

La réplica de Cristina no se hizo esperar: “Lo hacía más valiente, Presidente -retrucó por la misma red social-. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, dijo, y agregó una frase que resonó en la interna del peronismo, poco después de que Alberto Fernández responsabilizara a su secretaria por el escándalo de los seguros en las ANSeS: “Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, cerró ese intercambio la exjefa de Estado.

“Señora Cristina Kirchner, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”, respondió luego Milei y reclamó: “Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina”.

La discusión tampoco quedó ahí. “Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también”, retomó la expresidenta y sentenció: “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”.

Lo que siguió fue otro interminable cruce de acusaciones, con intercambio de decretos y el debate por las jubilaciones que terminó con el anuncio de Milei anulando los aumentos otorgados y la amenaza de quitarle a Cristina su haber de privilegio.

El revuelo sucedió además a la suba salarial del 30% otorgada a diputados y senadores, que también despertó la polémica y que el Presidente ordenó retrotraer.

