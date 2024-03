Milei admitió que la inflación de febrero "es una tragedia", pero pidió ponerla en contexto

Después que calificara de "numerazo" el 13,2% que arrojó la inflación de febrero, el presidente Javier Milei dijo que en rigor representa una "tragedia", pero pidió ponerlo en contexto. También se refirió a la salida del cepo y cargó sobre "la herencia" que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa.

En declaraciones a Radio Mitre, Milei admitió que la última medición del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que hizo el INDEC, "es cierto que es una tragedia, pero hay que ponerlo en contexto". "Ese 13,2% tiene elementos extraordinarios o no recurrentes, como la suba de tarifas con recomposición de precios del anterior gobierno, las prepagas o el arrastre estadístico", explicó, a lo que agregó: "Esos tres elementos suman seis puntos porcentuales, que si se le resta al 13,2% estaríamos hablando de un dígito de inflación en torno al 7%".

En esa línea, Milei reconoció que el dato informado por el INDEC "en sí mismo es horroroso", pero, según dijo, las medidas adoptadas por su gobierno permitieron evitar una hiperinflación, que junto a otros elementos, como un Banco Central quebrado, indicadores sociales peores a los registrados previo a la crisis de 2001, iban a conducir "a la peor crisis de la historia", y lo atribuyó a "20 años de populismo".

Al mismo tiempo afirmó que "los números de marzo, a pesar que pegaron un repunte, van a tener una inflación en torno al 7% o al 8%", aunque también es cierto el impacto del incremento de las tarifas de gas próximo a anunciarse.

Sobre la decisión de habilitar la importación de productos de la canasta básica, tras la reunión que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con las principales cadenas de supermercados, dijo que la tomaron "porque los formadores de precios, agentes que tiene mayor posición concentrada, preciaron bajo hipótesis de dólar a $2.500" y "frente al escenario empezaron con las promos y los precios se ponen caros en dólares y consecuentemente en función de la posición del mercado de cambio vamos a ir abriendo el mercado cambiario para que ingrese la competencia y acelerar el proceso de desinflación".

Por otra parte, y al ser consultado sobre cuándo los salarios iban a comenzar a recomponerse y ganarle a la inflación, Milei apuntó que "creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad económica, el salario va a ganar".

De todos modos, evaluó que todavía no están dadas las condiciones para liberar el mercado cambiario, pero que la decisión está cerca y mencionó que el FMI estimó que podía ser a mediados de año. "Prefiero tener que soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación, porque en el fondo no hay nada que cause más daño que la inflación y estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo", agregó.