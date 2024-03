Milei pide “paciencia” y habla de una nueva versión de la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei confirmó que “prontamente” llegará la nueva versión de la Ley Ómnibus al Congreso, luego del traspié que tuvo en la Cámara de Diputados, y elogió el trabajo del ministro del Interior, Guillermo Francos, al frente de la negociaciones con los gobernadores, al calificar su trabajo como “excepcional”.

“Es cierto que el 70 por ciento de la gente dice que está peor. Pero cuando asumimos la Presidencia la expectativa llegaba al 20 por ciento”, detalló Milei, quien aseguró que esos números se fueron incrementando con el paso de los meses, por lo que agregó: “La mayoría de los argentinos ve una luz al final del camino. La palabra que más ven los argentinos es esperanza. Les pido confianza y paciencia”, resaltó en diálogo con radio Mitre.

Además, mencionó varios indicadores positivos: “Están aumentando los depósitos en dólares dentro del sistema”. Y explicó: “Pero la solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal”, siguió.

La negociación por la Ley Bases

El mandatario se refirió a la negociación con gobernadores y legisladores de cara al envío del nuevo proyecto de la Ley Bases. “Creemos que prontamente vamos a llegar a un acuerdo y a reenviar una nueva versión de la Ley Bases”, aseguró.

En ese sentido, se quejó de que la anterior versión “la estaban desguazando porque los políticos no querían perder sus privilegios de casta” y reiteró que aquel fracaso legislativo “permitió ordenar el espectro ideológico”.

Asimismo, consideró que para el Pacto de Mayo “está complicado llegar si la intención de la política tradicional es seguir defendiendo el status quo, a la casta”.

“Si se comportan como se comportaron con el DNU, está lejos. Si se comportan de otra manera y recapacitan que es más importante el bienestar de los argentinos que los privilegios de la casta, va a haber más chances. Lo bueno es que la gente los está identificando”, añadió. Y advirtió: “La gente ya identificó nombre y carita”.

Las redes sociales

Milei, en tanto, defendió el tiempo que le dedica a las redes sociales y afirmó que así puede “estar rápido de reflejos y ver dónde están los problemas rápidamente” a la hora de gobernar.

“Algunos periodistas creen arrogantemente que tienen que ser el intermediario con la gente: no entienden esto de tener una comunicación directa con la gente a través de redes sociales”, sostuvo el mandatario. En ese sentido, contó que se informa “siguiendo las redes sociales” y precisó que apela a esas herramientas digitales “en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena y después a lo largo de toda la noche”. Y continuó: “No necesito que me vengan a contar, lo tengo de primera mano y eso me permite estar rápido de reflejos y ver dónde están los problemas rápidamente”.

Además, negó que tenga un ejército de trolls para atacar en redes sociales: “Muchos de nuestros seguidores son muy combativos en las redes. Yo no necesito decir nada. Son absolutamente inorgánicos, inmanejables”.

Milei también se mostró dispuesto a viajar a Rosario, para “dar apoyo” a las medidas de seguridad impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.

“Cuando la ministra me lo solicite voy a estar en Rosario, como en cualquier lugar de la Argentina donde la gente me necesite”, afirmó.

Los cambios en la Casa Militar

El Presidente también explicó las razones detrás de la remoción de Alejandro Guglielmi al frente de la Casa Militar.

“Fue una decisión que tomó mi hermana (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei) a la luz de algunas situaciones en las que no se sintió cómoda”, manifestó.

El líder libertario también habló sobre el paro de 48 horas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), anunciado para el próximo jueves 28 de marzo, en el inicio del fin de semana largo de Semana Santa. “Cuando se juega al ajedrez, el que juega con las blancas tiene ventaja. Pero hay un dicho que dice que las negras también juegan. Ellos están moviendo, nosotros también vamos a mover”, desafió.

Al ser consultado sobre si las personas que tienen previsto viajar en esas fechas podrían hacerlo de manera normal, Milei respondió: “No lo sé, pero nosotros vamos a hacer nuestra movida también”.