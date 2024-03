Récord de dengue: las muertes en Argentina superan ya a las de 2023

El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud confirmó en las últimas horas lo que muchos infectólogos veían venir: la actual temporada de dengue supera ya en fallecimientos y se acerca en contagios a la del año año pasado, la que hasta ahora había sido la peor en la historia del país.

De acuerdo con los datos oficiales sobre la epidemia de dengue, en lo que va de esta temporada ya se registraron 79 muertes por la enfermedad. Esto significa un récord histórico absoluto que llega cuatro meses antes de registrado el récord de 2023, cuando recién a mitad de año los fallecidos sumaban 65.

En el último periodo relevado del queda cuenta el Boletín Epidemiológico Nacional, en la semana 10 se sumaron 22 nuevas muertes; es decir, más de tres muertes por día, convirtiéndose así en la semana con más fallecimientos de la temporada actual.

Las provincias con más muertes son Buenos Aires (17), Misiones (14) y Chaco (13). También se comunicaron las primeras cuatro muertes por dengue en la Ciudad de Buenos Aires. El resto se reparte entre Corrientes (8), Córdoba (7), Formosa (5), Santa Fe (5), Santiago del Estero (2), Tucumán (1), San Luis (1), Salta (1) y Entre Ríos (1).

En cuanto a los casos, en la semana 10 se han sumado 24.302 contagios para llegar a un total de 120.007, una cifra que quedó al borde de superar el récord de 130 mil del año pasado.

La provincia argentina con más contagios es Buenos Aires (22.960) seguida de Chaco (21.919), Santa Fe (17.310) y Formosa (14.382). En la Ciudad de Buenos Aires suman 4.406. En este contexto, un dato llamativo del informe es la expansión del dengue hacia el sur del país, con 148 casos registrados en Santa Cruz y 115 en Tierra del Fuego.

SEÑALES DE ALARMA

Frente a este escenario, algunos epidemiólogos enfatizaron la importancia de estar atentos a posibles síntomas de la enfermedad y, ante su presencia, no dejar de consultar a un profesional.

“Los signos de alarma que requieren consulta inmediata son vómitos abundantes y continuos, dolor abdominal intenso, algún tipo de hemorragia -ya sea por nariz, encías, etc- o algún trastorno demisensorio -sentirse aletargado o irritable-. Eso quiere decir que el cuadro va camino a complicarse, por lo que hay que atajarlo, y la forma de hacerlo es la hidratación vía endovenosa”, explicó el médico infectólogo Tomás Orduna.

El especialista enfatizó que “nadie debe quedarse en su domicilio si empieza con fiebre. La fiebre es un signo que me dice que algo está pasando, puede ser dengue u otras enfermedades, por lo que hay que presentarse a la consulta”, recomendó.

“Aunque me digan que puede ser dengue, pero no se pudo hacer una confirmación, es importante mantener una ingesta de líquidos adecuada: no menos de tres litros de agua por día”, señaló Orduna al recomendar el uso “de paracetamol como único antifebril”.