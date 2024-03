Leo Morales: “Tenemos que ir por los nueve puntos que quedan”

La actuación de Gimnasia frente a River -de lo mejor del equipo en la actual Copa de la Liga- dejó una mezcla de impotencia y bronca entre los jugadores mens sana. Uno de ellos fue el capitán Leonardo Morales, quien valoró el rendimiento del equipo hasta el segundo gol millonario, el verdadero quiebre del partido. Hasta ese momento, luego de un primer tiempo repartido en llegadas, Gimnasia le había quitado el dominio del balón al equipo de Demichelis. Claro que el remate de González Pírez que se desvió en Felipe Sánchez cambió la historia del partido y llenó de desazón el vestuario visitante.

“Le estábamos ganando a un gran rival haciendo un muy buen partido, pero la jerarquía de River hizo su laburo, porque el empate de ellos viene de una gran jugada del chico Echeverri”, analizó el Yacaré. “Después, lamentablemente, cuando no nos habían creado muchas situaciones una pelota de afuera del área que se desvió en Feli terminó en gol. Y al ir a buscar el empate nos metieron el tercero”, completó su análisis el capitán albiazul.

“La gente está enojada, más que nada por los juegos anteriores que hemos tenido”

Morales quedó conforme con el rendimiento del Lobo ya que le jugaron “de igual a igual a River en su cancha, un estadio difícil. Logramos el primer gol y después intentamos mantener la paciencia, mover la pelota. Y con un gol desde afuera del área nos metieron el segundo”, concluyó.

En un partido sin grandes polémicas arbitrales, los jugadores triperos protestaron mucho una infracción en la puerta del área local a Eric Ramírez, que para el juez Sebastián Martínez no fue nada y en la continuidad de la jugada llegó el tercer gol de River por intermedio de Facundo Colidio. Así, Gimnasia pasó de un tiro libre para buscar la igualdad a la derrota definitiva. “Para mí es foul”, dijo Morales. “Sabemos que a veces se hace un poco complicado. No voy a analizar el arbitraje porque no me corresponde, es función del periodismo. Ya está. No podemos hacer nada”, explicó el defensor. Hace unos días, el pedido de la AFA a los protagonistas del fútbol fue bajar los decibeles de las críticas, aunque el Yacaré algo dejó al respecto.

“Le estábamos ganando a un gran rival pero la jerarquía de River hizo su laburo”

Gimnasia, se sabe, quedó muy lejos de una eventual clasificación entre los cuatro mejores de la zona. Por eso, Morales cree en la necesidad de ganar los tres partidos y apostar al milagro. “El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos y me animo a decir que tenemos que ir por los nueve puntos que quedan. Los milagros existen, nos podemos llegar a meter. Y si no es así, tenemos que dejar bien representado a Gimnasia. Obviamente, la gente está enojada, más que nada por los juegos anteriores que hemos tenido, pero que sepan entender que nosotros queremos hacer todo y a veces las cosas no salen. En estos tres partidos vamos a dejar bien representado a Gimnasia”, sentenció el capitán, consciente del enojo de los hinchas por una campaña que no les ha permitido un salto de calidad que permita pelear cosas importantes luego del sufrido 2023.