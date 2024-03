El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner: "Está decidido"

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó esta mañana que el gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner, un emblemático espacio que fue creado durante el kirchnerismo. El funcionario sostuvo que “se ha decidido cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”.

El anunció lo hizo no bien comenzó su habitual conferencia de prensa, por lo que desde ese instante se desató la polémica en las redes sociales. En tanto, cuando se le consultó a Adorni sobre cuál sería el nuevo nombre que llevaría el edificio del ex Corre, aseguró que “no está definido" y aclaró que "cuando lo definamos por supuesto se los vamos a comunicar". En ese sentido no dudó en declarar: "La decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”.

Cabe recordar que el nombre del CCK siempre fue motivo de disputa entre el kirchnerismo y distintos sectores de la oposición, por lo que no es la primera vez que se desliza una idea de esta naturaleza.