Con cruces y chicanas, la tormenta fue eje de un tenso debate en el Concejo

La postergada sesión prevista para la semana pasada en el Concejo Deliberante local, tuvo lugar ayer, en medio de fuertes críticas de la oposición por la gestión del Ejecutivo municipal. Puntualmente, los ediles del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR-PRO cuestionaron su desempeño durante la tormenta del martes pasado y reclamaron la realización de obras hidráulicas y el empleo de las herramientas que el gobierno anterior había diseñado para las alertas tempranas.

Las críticas fueron enfáticas y giraron en torno de la “falta de una comunicación eficaz” a los vecinos, luego de conocer el pronóstico, como del mantenimiento de desagües y sumideros de la Ciudad.

Los cruces se dieron en el marco de la sanción por unanimidad de una reforma en la capacitación ante la emergencia climática, que impulsó el presidente de Unión por la Patria (UP), Pablo Elías. El proyecto dispone que, a partir de ahora, será el ministerio de Ambiente de la Provincia la autoridad encargada de dirigir la instrucción de los agentes municipales ante temporales de esa naturaleza.

”Tenemos que admitir que ésta es una ciudad que se inunda y que se va a seguir inundando. Por eso, los invito a no politizar el tema y a trabajar todos juntos, porque también se inundó en las intendencias pasadas”, dijo Elías.

Sin embargo, sus pares de la oposición presentaron pedidos de informe y de preocupación, con severas advertencias sobre el desempeño del Municipio ante temporales de la agresividad que tuvo el del martes pasado.

Tras admitir que La Plata sufrirá anegamientos “de todas formas”, el radical Javier Mor Roig reclamó al gobierno de Julio Alak que emplee las herramientas diseñadas durante el gobierno anterior para este tema. “Hay dos políticas públicas que ya se instalaron y que no tienen color político: el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) y el SAME”, dijo. Y subrayó los trabajos que en 2018 la Comuna realizó en conjunto con la UNLP.

Sus pares del PRO Nicolás Morzone y Belén Muñoz también se sumaron a las críticas: “No hubo recomendaciones para los vecinos, no se recogió la basura a tiempo cuando se sabía que venía la tormenta. Echaron a 30 agentes de Defensa Civil que no sabemos si fueron reemplazados”, dijo Muñoz. Y apuntó a la gestión del gobernador, Axel Kicillof: “En los últimos cuatro años no hizo ninguna obra, esto no es de ahora, que el gobierno nacional paralizó las obras”, se quejó.

Más enfático, Guillermo Bardón (LLA) afirmó que durante el temporal no funcionaron ni la línea 147 ni la 103. “Llamé yo mismo cuatro veces y en cada una estuve 25 minutos en espera”, lanzó. “El Municipio salió a comunicar un día después. Por la tormenta, el Intendente hizo cuatro posteos, por el Día de la Memoria, siete”, arremetió y reprochó al peronismo: “Dejen de usarnos como excusa para esconder sus falencias”.

EL 24 de MARZO Y UN PLANTEO QUE DIVIDIÓ A LA OPOSICIÓN

”Si quieren que les votemos su expresión de preocupación por los despidos en Télam, acompañen el pedido de informes del concejal Morzone por las cesantías injustas en la Municipalidad”, desafió Lucas Lascours (PRO) a la oposición.

Se refería a un proyecto impulsado por su compañero de bloque, quien denunció “abuso” de la ley del personal municipal y afirmó que el Intendente “realizó más de 6 mil despidos y muchos de ellos a trabajadores que tenían una estabilidad hasta de ocho años”.

El camporista Elías recogió el guante y respondió: “No es así y no es lo mismo, están mezclando las cosas”, dijo al rechazar la moción. Sin embargo, si los bloques del PRO, LLA y la UCR-PRO hubiesen sumado fuerzas, el pedido se hubiera aprobado. No fue así. El titular del bloque radical, Diego Rovella, pidió un cuarto intermedio y, tras debatir con los integrantes de su espacio, se negó a prestar los votos argumentando que la espontánea propuesta “representa una falta de respeto a los acuerdos de la reunión de Labor”.

La disonancia entre las fuerzas de la oposición no fue el único condimento político que tuvo la sesión de ayer. Como ocurre todos los años, el Concejo Deliberante realizó por la mañana una sesión especial en el espacio de la Memoria ubicado donde funcionó la comisaría quinta, en conmemoración del 24 de marzo y en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Allí se homenajeó al platense Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices, entre otras distinciones. Pero el polémico spot oficial difundido por la Presidencia el día anterior, que pone en cuestión la cantidad de desaparecidos y recuerda crímenes de la guerrilla previos al golpe, se mezcló con la también polémica respuesta de la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, que habló de una salida anticipada del presidente, Javier Milei.

”Lo voy a decir ahora porque es este recinto el lugar donde corresponde”, dijo Bardón refiriéndose al bloque de UP. “Que ustedes crean que el Nunca Más es propiedad del kirchnerismo me tiene bastante casando, y lo que hicieron en la sesión especial fue una bajeza, una torpeza, obtusos políticos”, gritó. El libertario reprochó así críticas que algunos de los oradores realizaron al Presidente, de quien cuestionaron sus medidas económicas y compararon con una “dictadura”, durante el acto en la sede de la excomisaría.

Los roces que se dieron a nivel nacional respecto del tema también motivó los cuestionamientos de los bloques del PRO y una enfática defensa por parte de los ediles del peronismo, que reclamaron respeto a Carlotto y a las víctimas de la historia reciente de nuestro país.