Críticas de Barrionuevo a Javier Milei y a la CGT

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, presidió ayer un encuentro con 100 dirigentes sindicales en Parque Norte donde hubo críticas a Héctor Daer y otros miembros de la conducción de la CGT por “la inacción” de la central obrera frente al conflicto social.

“Cuando Gerardo Martínez era secretario de la CGT le pedían la renuncia -recordó-. Hubo un acto en la plaza de los dos Congresos. Era presidente Menem y Gerardo renunció convocando a un paro de 36 horas. Qué buen gesto sería que Daer haga lo mismo”, dijo Barrionuevo.

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, que participó del cónclave, fue aún más allá en las críticas: “La emblemática CGT de Rucci y de Ubaldini no hace un carajo y deja que sectorialmente salgamos a pelear y no dice ‘apoyamos la lucha de los gastronómicos” sino que no dice nada y no sacan un comunicado de apoyo cuando uno sale a pelear solo, no se mete”.

El encuentro fue organizado por Barrionuevo para celebrar los cumpleaños de Acuña y de Daniel Vila (Carga y Descarga), pero se convirtió en un acto político cargado de críticas contra Milei, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri y, de manera inesperada, contra el sector dialoguista de la CGT, que pilotean Héctor Daer (Sanidad), de “los Gordos”, y los independientes Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias.

Barrionuevo embistió contra el Presidente: “No entiende nada. Yo estuve dos horas (con él) y no quise entrar más. Este muchacho cree que el déficit fiscal tiene que ser con el hambre del pueblo y que cierra los números no pagándole a nadie y echando a 100 personas en el Estado”.

“Este muchacho fue durante 15 años empleado de Eduardo Eurnekian en Aeropuertos Argentina 2000 -dijo-. Y cuando sos asesor de una empresa, máxime recibiendo prebendas del Estado, manejás esa góndola de la empresa y esto es lo que él creyó que iba a manejar, pero el país es un supermercado donde estamos todos y no una góndola sola que le conviene a él porque quiere cerrar los números”.

Barrionuevo hizo un diagnóstico muy crítico de la situación económica actual. “Estamos viviendo en una pandemia sin virus. El sector de la construcción se cae, y toda la obra pública genera casi 1 millón de puestos de trabajo; se caen el turismo, la hostelería y la gastronomía, otro millón de personas, y, por ende, se llevan puestos de comercio porque no tenés plata”.