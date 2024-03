“Me importa tres carajos lo que piense Lousteau”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, criticó al presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau y aseguró que le importa “tres carajos” lo que piense el senador nacional respecto de su reunión con el jefe de Estado, Javier Milei.

“Yo represento a la provincia de Corrientes, cuando venga un presidente lo voy a atender. Sea de mi signo político o no. Me importa tres carajos lo que piense [Martín] Lousteau”, aseguró Valdés en declaraciones radiales.

“No me interesa lo que él piense, yo represento a los correntinos, no a Lousteau, no al centralismo porteño”, aseguró.

Las declaraciones de Valdés se dieron en medio de especulaciones en la UCR respecto de que el mandatario provincial estaría intentando “cortarse sólo” y romper el bloque con los gobernadores que pertenecen al partido centenario.

Dl gobernador mantiene una posición más conciliadora con el gobierno de Javier Milei que algunos de sus pares radicales, como es el caso del mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.