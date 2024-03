Adolescentes en peligro: las apuestas avanzan a paso firme en escuelas de la Ciudad

La ludopatía se expande entre los más jóvenes y crece la preocupación. La problemática no es una novedad, hace tiempo que los docentes lo advirtieron y las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto pero la falta de control persiste y los menores de edad se muevan dentro del mundo de los juegos de azar con una total tranquilidad.

“Es una problemática que está en todos lados, en todo el país y La Plata no es la excepción”, confirmó el psicólogo Mel Gregorini y reveló que en la región “la mayoría de los chicos que están apostando rondan entre los 13 y 16 años en promedio”.

Como expuso el psicólogo, el crecimiento y la popularidad de las plataformas de apuestas está en todos lados, es un fenómeno mundial que crece exponencialmente así lo ratificaron desde Global Online Gambling Market al asegurar que en 2020 los juegos de azar online recaudaron 65.316 millones de dólares y proyectaron que para el 2027 la cifra llegará a los 130 mil millones.

Sin la necesidad de salir de sus casas, ni de exponerse a lugares en los que deban constatar su mayoría de edad, los adolescentes tienen un gran abanico de juegos para apostar. Aunque las apuestas deportivas son las favoritas, en esas mismas páginas pueden jugar a otros clásicos como al póquer o a los tradicionales juegos del casino. Y aunque ingresen por curiosidad, como algo meramente recreativo o para imitar a sus pares, los chicos se exponen a un peligro inminente.

Es allí donde cobra importancia la intervención de los padres, sobre todo si se tiene en cuenta que arrancan a tan temprana edad. En ese sentido, Gregorini manifestó que los adultos tienen que “tratar de controlar que es lo que hacen los chicos cuando están en los dispositivos electrónicos, si están en las redes básicas como pueden ser Instagram o Tik Tok o si están en plataformas de apuestas”. Una vez que se constata que están jugando por dinero hay que evaluar como lo hacen, cuanto tiempo “si se ponen en promedio más de una hora por día ya podría considerarse una conducta compulsiva, si lo mantiene a lo largo de un mes ya se estaríamos hablando de una preadicción al juego y de lo que genera en el cerebro de este adolescente”.

Para los chicos, como suele suceder en otro tipo de adicciones, el límite entre lo recreativo y lo problemático es manejable, pero en verdad es mucho más difuso de lo que se cree. Cuando uno juega a otras cosas en las que no hay dinero de por medio “como puede ser el Candy Crush -u otro tipo de juego que este de moda- uno puede volverse obsesivo, querer jugar todo el día y no pasarla bien. Pero el problema es cuando uno juega sin siquiera mediar el pensamiento, ahí ya se torna una compulsión”, señaló el psicólogo.

En estos casos no hay que dejar de lado lo que genera la posibilidad latente de ganar dinero. “Hay que pensar que la idea de apostar y ganar plata fácil les libera una satisfacción y un deseo inmediato que les transforma mas la compulsión”, destacó y agregó que “uno lo que propone como psicólogo clínico es que se revise que el chico está logrando una satisfacción inmediata que no lo lleva a nada, solo a una compulsión”.

Pero también, el licenciado platense hizo una salvedad, ya que hay que “diferenciar si el adolescente ya tiene toda una predisposición y una tendencia al juego compulsivo. No es que todos los chicos se van a transformar en jugadores compulsivos”, pero a pesar de esto advirtió que “sí hay una tendencia fuerte a que el día de mañana se estructure una personalidad compulsiva, si el chico desde su infancia o preadolescencia empieza a jugar con estos dispositivos con estas redes con estas paginas si es probable que lamentablemente termine padeciendo una patología mental”.

Un problema con múltiples factores

Los especialistas aseguran que la vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes frente al juego en línea no tiene una sola explicación sino que es el resultado de una interacción compleja de factores individuales, sociales, económicos y culturales.

Nadie deja de lado que la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero es una de los factores que impulsan a los chicos a jugar, sobre todo cuando en redes sociales como X circulan numerosas historias de personas que han ganado jugosos premios por adivinar el resultado de un partido de fútbol o por atinar quien será el nuevo eliminado de Gran Hermano, relatos que vuelven estas plataformas más tentadoras en especial porque solo se cuentan los triunfos y no las derrotas.

Está tendencia “está ligada a muchos factores. Los chicos están mas tiempo solos, entonces se divierten con esto pero no saben con qué se están metiendo, porque todavía son chicos y generalmente no tienen presente el ingreso de la plata como un adulto, pero si juegan compulsivamente”, analizó Gregorini y completó: “Podemos decir que es un signo de esta época de postmodernidad, en la que los chicos y chicas menores encuentran mucha satisfacción en este tipo de juegos ya que a veces muy solos, encerrados en sus casas. Por lo que lo recomendable es que hagan actividades al aire libre, lean estudien, y no estén tanto tiempo con los dispositivos”.

Entre el vacío legal y la zona liberada

El principal obstáculo a la hora de lidiar con este peligroso fenómeno es que encontraron la manera de escapar a la legislación. Legalmente no están prohibidas estás plataformas y la mayoría de las regulaciones solo están ligadas a la publicidad, pero a pesar de esto, las casas de apuestas virtuales son sponsors de equipos de fútbol que llevan estampados sus nombres en las camisetas, aparecen en programas de televisión o en portales de noticias.

Por otro lado, por más que los usuarios deban acreditar su mayoría de edad para poder jugar en estas páginas, los jóvenes encontraron la manera de poder esquivar este filtro. Muchos de ellos lo hacen a través de intermediarios conocidos como “cajeros” que no son más que nuevas versiones de lo que supieron ser quienes levantaban quiniela.

Estos cajeros -que también suelen ser menores de edad- recolectan el dinero en las escuelas de La Plata y realizan las apuestas por los chicos que no cuentan con acceso a las plataformas. Eso sí, a cambio se quedan con una pequeña comisión.

No es nada nuevo, como ya se dijo es similar a lo que sucedía con las quinielas, lo novedoso es la temprana edad de los apostadores y corredores y el escenario donde transcurre el intercambio: el patio de la escuela. De ahí, que los docentes fueron los primeros en dar luz de alerta sobre lo que estaba ocurriendo.

Para poder enfrentar este fenómeno el abogado especializado Daniel Monastersky apela a la responsabilidad de la sociedad y las autoridades para “abordar este problema de manera proactiva y tomar medidas para proteger a los menores de los peligros del juego en línea, la adicción tecnológica y la falta de educación financiera y concientización digital”.

Poco a poco las autoridades están tomando cartas en el asunto con acciones concretas. En Mar del Plata, por ejemplo, se implementaron campañas de prevención dirigidas a adolescentes para concientizar sobre los riesgos de las apuestas online. Política que nació de una ordenanza aprobada por unanimidad que detalla que las campañas deben incluir difusión de material que destaque los peligros y las consecuencias negativas de las apuestas online.