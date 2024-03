Alerta por una falla mundial de Instagram y Facebook

Las redes sociales Instagram y Facebook volvieron a tener una falla mundial después de varios meses, la cual generó preocupación en muchas personas debido a que algunas habrían perdido imágenes y videos en sus perfiles.

Meta, la empresa que tiene la mayoría de los usuarios en redes sociales, no habló al respecto inicialmente, cuando miles de creadores de contenido mostraron su preocupación en otras redes sociales por cuestiones relacionadas con su material, especialmente aquellos que viven de la creación de contenidos en la Instagram y Facebook. Muchos contaron que no podían ingresar a sus cuentas, dado que un aparente fallo hacía que las contraseñas no fuesen reconocidas.

Por ejemplo, los problemas principales de Instagram se centraron en la dificultad para subir contenido y los usuarios experimentaron inconvenientes al intentar cargar historias, reels o fotografías, evidenciando fallos significativos en la plataforma que afectaban la experiencia de uso.

Instagram y Facebook son dos importantes plataformas a nivel mundial y revolucionaron la forma en que las personas se comunican, compartiendo información y conectándose entre sí. Estas redes sociales no solo facilitan la interacción entre amigos y familiares, sino que también son herramientas para la promoción de marcas, productos y servicios, afectando significativamente el marketing digital y la economía global.

LA RESPUESTA DE META

Con el correr de las horas, Meta dio una respuesta sobre esta situación y dijo haber resuelto los problemas, más allá que numerosos usuarios seguían haciendo posteos sobre dificultades en la operatoria.

Meta reconoció que sufrió la interrupción del servicio de sus plataformas Facebook, Instagram y Messenger.

“Más temprano (este martes), un problema técnico impidió a los usuarios acceder a algunos de nuestros servicios. Resolvimos el problema lo antes que pudimos para todos los afectados, y les pedimos disculpas por la molestia ocasionada”, declaró el portavoz del grupo, Andy Stone, en la red social X.

El sitio Downdetector, que registra las fallas técnicas de plataformas digitales, contabilizó 580.000 reportes de problemas entre usuarios de Facebook y hasta 92.000 para el caso de Instagram.