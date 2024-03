Fuertes críticas a Milei de 68 Premios Nobel

Un grupo de 68 ganadores del Premios Nobel advirtieron mediante una carta al presidente Javier Milei por “la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los posibles despidos de empleados administrativos del Conicet y recortes dentro del área”.

En el escrito, los laureados en Física, Química y Medicina expresaron que “el sistema científico argentino se encuentra al borde del precipicio”.

La misiva, que está dirigida al jefe de Gabinete Nicolás Posse, el presidente del Conicet Daniel Salomone y senadores y diputados de la Nación, fue compartida por el ex ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus en su cuenta personal de X.

“Tememos que la Argentina renuncie a sus científicos y a sus estudiantes de ciencias. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del Conicet y de las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”, consideraron los intelectuales.

Además, los científicos reconocieron “las contribuciones transformativas de la Argentina en materia científica”. En este sentido, destacaron: “Si no fue por la ciencia argentina, las causas del cáncer de pulmón y diabetes seguirían siendo un misterio por décadas. Si no fuera por la ciencia argentina, careceríamos del conocimiento y tecnología que permita a un país con pluviosidad modesta alimentar a su población y el mundo. Si no fuera por la ciencia argentina, no contaríamos con elementos clave para nuestro entendimiento del universo, desde el desarrollo de un simple virus hasta sus átomos”.