Marchas y homenajes para conmemorar el “Día de la Mujer”

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se anticipó desde el gobierno bonaerense, que las mujeres que trabajen en dependencias de la Provincia y adhieran a la movilización prevista por la tarde, no tendrán descuento o penalización alguna. Lo mismo ocurrirá con las trabajadoras de la Comuna platense, que tampoco tendrán descuento en caso de faltar.

El Día de la Mujer se celebra en todo el mundo cada 8 de marzo para conmemorar la lucha feminista por los derechos por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

En La Plata las distintas marchas que se realizan habitualmente se unificarán a las 16.30 en Plaza Moreno.

En esta Ciudad, la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK), informó que la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades junto a la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado convocó a juntarse hoy a las 16, en 13 y 54 para marchar junto a la Red de Bibliotecas Populares de La Plata, Berisso y Ensenada.

La asamblea feminista de La Plata, Berisso y Ensenada convocó a marchar al Congreso. A las 14 se concentrarán en la estación de Trenes. En lema es “Con hambre, DNU y sin derechos 8 M no hay libertad”.

En Capital Federal, este año, está planeado una concentración frente al Congreso, como es de costumbre, que empezará a partir de las 16 horas.

En el calendario oficial de feriados de este año, el 8 de marzo no está incluido entre los asuetos como lo dejó en claro el Gobierno Nacional. Tampoco es considerado un día no laborable, que se diferencian de los feriados porque en esas jornadas son los empleadores quienes determinan si se trabaja o no. Por lo tanto, el 8M no es considerado un asueto en nuestro país, se indicó.

Luego, en el sector privado, queda en cada empresa cómo se maneja y si es posible o no tomarse hoy el día, indicaron fuentes del sector.

En la Provincia se solicitó a todas las jurisdicciones y organismos que arbitren los medios necesarios para que puedan realizarse en los ámbitos laborales actividades de concientización de la problemática de desigualdad y violencia de género.

Se planteó organizar la prestación de servicios en los distintos ámbitos para que las trabajadoras que lo deseen puedan asistir a la Movilización Nacional de Mujeres prevista a partir de las 16 horas al Congreso en la capital federal.

Se aclaró que este año no va a tener el carácter de paro la movilización por lo tanto se deberá concurrir al trabajo pero si habilita a armar espacios de reflexión.

En este contexto, la Municipalidad, presentó el Consejo Consultivo de Políticas Públicas para Mujeres y Diversidades, representado por más de 50 instituciones locales, cuyos integrantes serán colaboradoras ad-honorem. A la vez, amplió el horario de atención a personas en situaciones de violencias por razones de género en la oficina de 7 y 49, extendiendo el vigente al de 8 a 18 con guardias los fines de semana y feriados.

DISTINCIÓN A LA JUEZA BUDIÑO

La Suprema Corte de Justicia distinguió ayer a Florencia Budiño por ser la primera mujer en integrar el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. El acto fue encabezado por el Presidente del Tribunal Sergio Torres, y la Ministra Hilda Kogan, y contó con la presencia de colegas y familiares de la magistrada Budiño.

En la oportunidad se desarrolló la jornada “Día Internacional de la Mujer: actualidad, perspectivas y desafíos”.

En la apertura, Torres enumeró acciones y medidas implementadas para trabajar por la “eliminación de todo tipo de violencias, en la aplicación de la perspectiva de género, capacitando y dotando de herramientas para obtener la igualdad en el ejercicio de derechos de las mujeres”; y convocó a “renovar la apuesta para seguir avanzando por el camino que aún nos queda recorrer”. Kogan, titular de la Comisión Permanente de Género e Igualdad del Tribunal, presentó la “Guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género”.