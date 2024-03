Fórmula jubilatoria y Ganancias: qué le propuso el Gobierno a las provincias

Luego de la reunión que encabezó el Ejecutivo nacional con representantes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, como un primer paso hacia el Pacto de Mayo , el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, reveló este sábado que el Gobierno propuso la reversión del Impuesto a las Ganancias y además anticipó algo sobre las jubilaciones.

Durante una entrevista con radio Mitre, el mandatario provincial detalló que ese piso "fue lo que planteó el Gobierno y hubo posiciones disímiles", ya que "hubo algunos gobernadores que dijeron que sí y muchos que no".

"En un tema tan sensible que ninguno puede comprometer el voto de un diputado o un senador", anticipó el rionegrino, quien ya había planteado su posición negativa respecto de restablecer la cuarta categoría de Ganancias.

Para Weretilneck, se trata de "un impuesto que durante 100 años pagaron quienes perciben un salario", por lo que "más allá del impacto en las finanzas, es un hecho de absoluta justicia".

No obstante, dijo que le pareció bien que ese no haya sido el tema central del encuentro y destacó dos cuestiones que ya no van a incluirse dentro del proyecto legislativo que pretende girar la Casa Rosada al Congreso: retenciones y que el presidente Javier Milei tenga la potestad para dar los aumentos jubilatorios por decreto.

“En esta ley no está retenciones. Fue valorado ayer por el gobernador de Córdoba [Martín Llaryora] porque retenciones fue determinante”, indicó sobre este punto que trabó la discusión del proyecto ómnibus en extraordinarias.

“Y el otro tema que no está es la movilidad jubilatoria como estaba planteada antes: que se le delegaba al Presidente la posibilidad de fijar los salarios de los jubilados”, contó Weretilneck, quien destapó que la Casa Rosada planea actualizar las jubilaciones por inflación a partir de abril y que piensan hacer el empalme con estos meses que mantuvieron la fórmula anterior a través de un “adicional de diez puntos”.