El gobernador de Santa Cruz advirtió al Gobierno: "Si no hay recursos para mi provincia, no habrá Ley Bases"

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le advirtió al Gobierno Nacional que sus legisladores "no van a acompañar ningún tipo de ley de bases" y que "tampoco va a haber Pacto de Mayo" para ellos. El motivo es "el ajuste que le aplica Nación" a la provincia "en materia de educación y de salud" con "la difícil situación" que atraviesa y "el grave problema económico que heredamos", sentenció Vidal.

Días atrás, el mandatario había declarado que desde su Santa Cruz quería "aportar al país" porque su deseo es "que le vaya bien al país". Sin embargo, dejó en claro que al Pacto de Mayo iría sólo a través del diálogo: "a las patadas, no". En ese marco, afirmó: Sentimos que cada vez nos perjudican más, que se distribuye menos", y destacó el aporte del resto de las provincias: "Quiero saber qué produce Nación".

"Si no hay recursos para mi provincia en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz por el grave problema que heredamos, y además las medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de ley Bases y tampoco va a haber Pacto de Mayo para nosotros", argumentó.

En ese marco, sentenció: "Yo me consideraba un aliado de este Gobierno en los dos primeros meses. Después vimos que en el día a día somos perjudicados, que no importa el diálogo, que no importan las ganas que tengamos de trabajar con este Gobierno nacional para sacar al país adelante. Acá hay decisiones unilaterales que están perjudicando a gran parte del país".

"Yo como mínimo entendí que podía llegar a haber buena relación, y teniendo en cuenta lo que significa una buena relación entre el gobierno nacional y provincial podía ser útil para la provincia y también para el país", argumentó.

Paralelamente, la provincia tuvo que atravesar situaciones complejas en varios sectores: UTE Represas Patagónicas despidió 1.800 obreros de la construcción, al mismo tiempo que la intervención del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) demoró el pago de los sueldos de los mineros. Por su parte, YPF informó la suspensión de petroleros, camioneros y obreros por el cierre de diez áreas en la provincia, a partir de este mes, y que en total suman 5.000 puestos de trabajo.

Con respecto a la posibilidad de privatizar YCRT, Vidal escribió, en su cuenta personal de la red social X, un texto en apoyo al yacimiento carbonífero y recalcó que "no van a negociar despidos". "Defendemos a YCRT para que siga siendo pública: Junto a los intendentes de 28 de Noviembre y Río Turbio, le manifestamos al ministro del Interior, Guillermo Francos, nuestro rechazo a cualquier intento de privatización", sentenció el gobernador.