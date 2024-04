Para Melconian, el dólar está atrasado: “La inflación se comió al colchón”

El economista Carlos Melconian habló de la realidad del dólar paralelo a 980 pesos para la compra y a 1.010 pesos para la venta, y cuestionó los atrasos cambiarios.

“El tipo de cambio de hoy para adelante no se puede atrasar más”, planteó en una entrevista radial. “Hay que recuperar la idea de crecimiento económico, de inversión, de que vuelva a haber flujo de capitales. El atraso cambiario, de haberlo hoy, no es porque haya ingreso de capitales ni inversión sino porque la inflación se comió al colchón”, remarcó además.

En la misma línea, sostuvo que el problema monetario del país residía en que el 10 de diciembre, la divisa paralela rondaba los 2.000 pesos, lo que lo calificó como “una locura”, y “una falta de productividad fenomenal”.

“El dólar a $1.000 es un dolarazo, un buen dólar, y el $850 es un buen número”, destacó, aunque planteó que se trata de una discusión programática, y agregó: “De hoy para adelante la inflación no puede ir al 9% y vos al 2%, todo eso terminó mal, en el 1975, en el 1980, en 2001, en el 2011”.

Esperando una mejora

Sostuvo que “la gente se levanta, va a laburar y quiere ver cuándo mejora su calidad de vida, cuándo viene el crédito”.

En otro pasaje de la entrevista, Melconian planteó que observa una “lentísima” recuperación del poder adquisitivo de la gente debido a que el gobierno de Javier Milei no cuenta “con un programa de estabilidad”.

“Es muy importante que la etapa de gobernabilidad haya un programa de estabilidad, porque solo cuando se note que hay estabilidad y tenga patente para quedarse ahí puede empezar la inversión que es crecimiento, mano de obra y ahí vuela el salario. Cuanto más demores, más tarda eso. Lo demás es todo relato”, desarrolló.

Asimismo, remarcó: “Si este Gobierno tuviera elecciones dentro de cuatro años está liquidado”. Para el economista, que además fue candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich en la campaña, Milei debe apostar al crecimiento y el desarrollo.

“En algún momento hay que recrear la idea de crecimiento, de calidad de vida, de desarrollo. Todavía no está el programa de estabilidad. Está terminando un período donde se desarrolló una ingeniería de emergencia que no puede continuar”, enfatizó.

“Primero viene la estabilidad, luego Argentina tiene que retomar el crecimiento y el desarrollo. No es ni la discusión de la V. La V es el rebote de esta recesión para volver al problema del 2011, que es que la economía no crece. Entonces de nuevo se lo come lo mediático el tema, se lo come el Twitter, se lo come la cantidad de opiniones que uno recoge por ahí”, agregó al respecto.

Insistió en que a la gestión libertaria “le está costando” ganar gobernabilidad, a la que calificó como la “eficacia para aplicar lo que vos querés, para fiabilizarlo, y para sostenerlo”, aunque destacó que la sociedad está “bancando” el ajuste llevado adelante por la administración.

“No sirve para mierda pensar si (Milei) bajó tres puntos. Los que quieren joder al Presidente están esperando que caiga 10 puntos. La gente está expectante. Tenés que empezar a gobernar de una única manera que es que acordando”, manifestó, y concluyó: “Si los que vienen a acordar quieren seguir con la vieja maña, ya la gente dijo que no”, señaló.

Y completó: “Pero ahí hay que mantenerse, porque si no, si seguimos haciendo programas de televisión, de radio y de diario, donde un día hablan los que están con los del 56% y otro día hablan los del 44% y se van trocando, y así no vamos a salir”.