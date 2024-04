Tolosa Paz arremetió contra Karina Milei: la acusó por “fondos extras para pagar sobresueldos”

La Diputada Nacional de la oposición peronista Victoria Tolosa Paz le apuntó hoy a Karina Milei, hermana del presidente y quien está al frente de la Secretaría de la Presidencia de la Nación, por la presunta asignación de fondos "extras" que usaría "para pagar sobresueldos".

Por medio de las redes sociales, la ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, emitió un texto titulado "Milei miente. Karina ¿también?".

"¿Para qué va usar Karina Milei la reasignación presupuestaria que se hizo el pasado martes de 35.000 URS (Unidades Retributivas) Adicionales que al valor de hoy ascienden a 22.214.500 pesos por mes?", posteó Tolosa Paz en sus cuentas oficiales.

"Lo vamos a explicar, pero lo decimos en pocas palabras primero: la hermana del presidente ahora tiene más de 22 millones de pesos extra (de los que ya tenía) para pagar sobresueldos", acusó la legisladora peronista.

"La Secretaría General de la Presidencia desde el 2018 tuvo asignadas 29.100 URS Adicionales, y ahora le asignan más del doble. Por primera vez en los últimos seis años (dos gobiernos distintos) ocurre que esa dependencia del Estado pida tantos recursos extra para distribuir discrecionalmente entre el personal", objetó.

Y agregó que "esto tiene que tener una explicación: ¿Van a duplicar la cantidad de empleados de la dotación de la Secretaría? Por ahora tienen una dotación de 818 empleados al mes de marzo 2024. ¿La van a incrementar a partir de Abril? ¿Para qué necesita Karina más dinero extra?".

Según explicó, "las URS le dan la posibilidad a un funcionario jerárquico de incrementar los salarios de su equipo de trabajo. Por supuesto no se deberían usar bajo ningún punto de vista para incrementarse el sueldo a sí mismos (los funcionarios)".

"Entiendo que después del papelón que pasaron cuando descubrimos que se aumentaron los salarios no se van a animar a volver a intentarlo", deslizó la diputada.

Luego, chicaneó: "Hace pocos días desplazaron funcionarios del exministerio de Trabajo por cobrar sueldos desmedidos sumándose URS en sus liquidaciones. Seguramente no van a hacer lo mismo tan cerca del presidente. ¿No?".

Sus objeciones continuaron con más interrogantes: "¿Nos podrá contar Karina Milei quiénes en su equipo de trabajo y cuánto cobrarán los beneficiarios de esos 22 millones de pesos adicionales por mes que ahora tiene para administrar con discrecionalidad?".

"En la Decisión Administrativa que firmó el Jefe de Gabinete se dice que el aumento de las URS es porque hay 'necesidades de gestión'. ¿Nos podrá contar Karina Milei a todos los argentinos cuáles son esas 'necesidades de gestión' para las que necesita usar 22 millones de pesos extra por mes?", esgrimió.

"Me pregunto cuando me encuentro con estas decisiones del gobierno: ¿Hay plata o no hay plata? ¿Nos están mintiendo de nuevo?", inquirió.

"Se subieron el sueldo un 48% y los descubrimos, de pronto nos enteramos que por 'razones de seguridad' van a dejar de lado la austeridad de viajar en vuelos comerciales, y ahora vemos cómo se las rebuscan para pagarse a sí mismos, o no sabemos a quiénes, sueldos más altos", enumeró.

"Quizás la hermana del presidente nos puede explicar", concluyó.