Hipopótam@ sorpresa: partió desde México como macho y al llegar a Japón resultó ser hembra

Gen-chan, un hipopótamo del zoo de Osaka procedente de un parque de México, fue considerado durante años como un macho, pero viendo su comportamiento inusual y tras un test ADN se vio que en realidad era una hembra.

Este mamífero semiacuático, que tiene actualmente 12 años, llegó al zoo de Osaka, en el oeste de Japón, en 2017 procedente del parque Africam Safari de Puebla, en el centro de México, y cuyos responsables aseguraron que se trataba de un macho.

Pero a los miembros del zoo japonés algo no les cerró. Especialmente cuando observaban que Gen-chan, ya adulto, no tenía el comportamiento típico de los machos de su especie, que marcan su territorio y afirman su autoridad esparciendo sus excrementos con un movimiento circular de la cola. Gen-chan tampoco cortejaba a las hembras. Y los guardianes del zoo no conseguían comprobar visualmente su sexo, ya que estos animales pueden ser muy peligrosos.

“Por eso solicitamos un test ADN a un institución externa, y el resultado mostró que se trataba de una hembra”, anunció recientemente el zoo de Osaka, añadiendo que no iba a cambiar el nombre del animal. “Chan” es un diminutivo cariñoso en Japón que se utiliza para los menores, sobre todo para las niñas.

