Carrió apuntó contra Milei y habló de “mafias”

Elisa Carrió reapareció con fuertes declaraciones contra el presidente Javier Milei. Dijo que en la administración libertaria “está volviendo lo mismo de siempre: no es casta, es mafia”. Además, comparó al mandatario con Néstor Kirchner al señalar que “hay fascismo de carácter” en el líder de La Libertad Avanza.

La líder de la Coalición Cívica también se refirió al poder que acumula Karina Milei. “Hay mucho poder político de Karina Milei y lo que está vació se llena con mafia y PJ corrupto”, enfatizó la ex diputada.

Carrió habló sobre una casta política y económica que a su juicio continúa pese a los dichos de Milei. Aseguró que este grupo incluye ámbitos empresariales y judiciales y que está relacionado directamente con el poder que ostentan los hermanos Milei desde el sillón de Rivadavia. “Está volviendo lo mismo de siempre. No es casta es mafia. Lo terminé de corroborar con Lijo”, en referencia a la postulación que hizo el Gobierno del juez federal para la Corte Suprema.

Carrió trazó conexiones entre Karina Milei y empresarios que, según su mirada, inciden en las decisiones gubernamentales en silencio. En el medio, criticó la postulación de Lijo: “Lijo es amigo de todos. Se separó pero está con una secretaria del Consejo de la Magistratura de la Capital que la puso (Daniel) Angelici. Vive en avenida Alvear, arriba de (Alejandro) Bulgheroni, el dueño de Pan American Energy. Su esposa Bettina Bulgheroni es íntima amiga de Karina Milei”, asoció.

“Todo lo que sea político hay que analizarlo así. Lo institucional lo maneja Karina con un grupo de amigos, entre los que están (Guillermo) Scarcella, Fredi Lijo y (Ricardo) Lorenzetti, quien es el principal socio en Comodoro Py. También hay muchos radicales socios de Lorenzetti, empezando por Emiliano Yacobitti, Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Sanz. Estamos en la casta, un grupo de privilegio que a su vez es mafioso”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Además, “Lilita” apuntó contra la sensibilidad de Milei a la hora de tomar decisiones. “El objetivo de reducir el déficit fiscal es una política de estado y fue el gran fracaso de Cambiemos. Pero no se puede ser cruel. El thatcherismo que dejó una pobreza increíble en Inglaterra, no es viable. No podes cortar por los más débiles. Tenés que dar de comer, no podés dejar sin comida a la gente”, cuestionó.