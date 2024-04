Nuevo aumento de las cocheras: la hora cuesta $ 1.000 como mínimo en La Plata

Aunque la crisis económica golpea el bolsillo, los platenses siguen teniendo como prioridad el cuidado de sus bienes y es por eso que ante el aumento de las tarifas de las cocheras no hay merma en los clientes y las listas de espera se extienden.

Con valores que van desde los 700 hasta los 1.700 pesos la hora en el caso de los autos, la seguridad y la comodidad son las bases con que los conductores eligen guardar sus vehículos en los estacionamientos privados, ya sea de forma mensual como por día o por hora.

“Los clientes mensuales son quienes en sus edificios no cuentan con cochera y ante la ola de robo de ruedas y los quema coches que hasta hace unos años atacaban mucho, optaron por evitarse disgustos y guardar sus vehículos en un sitio más seguro”, explicó el dueño de una cochera de diagonal 80 y plaza San Martín.

“Y por otro lado, el movimiento del Centro es bastante y casi no se consiguen lugares para estacionar entre las 8 y las 16, por eso quienes saben que van a estar un rato no más por esta zona, prefieren no perder tiempo buscando un lugar en la calle, porque además tienen que pagar el `medido´ y corren el riesgo de que le arruinen el auto”, agregó el hombre.

Por eso, aunque los valores se incrementen, el sector no muestra inconvenientes para funcionar.

“Aumentamos un 20 por ciento la semana pasada. Hablamos con otras cocheras para ver cómo vienen con los precios y nos dijeron que si nos íbamos a mucho más tuviésemos cuidado porque algunos clientes se están bajando, pero porque si estás muy lejos del Centro ya no tiene tanto sentido poner el auto en un estacionamiento privado”, contó el encargado de una cochera de la zona de la Terminal de Micros de nuestra ciudad.

“Tenemos 20 autos mensuales, más no podemos por la habilitación municipal. Solo alquilamos por jornada ahora”, explicó el mismo joven y describió los valores: “la hora de moto está 1.000, el auto 1.200, los autos grandes 1.500 y la pick up 2.500. Mientras que la estadía de las motos está 5 mil, la de autos 6.000, la de autos grandes 7.500 y la pick up está 12.500”.

Por su parte, en una cochera descubierta de 5 y 46 contaron que las subas las están realizando cada tres meses. “Ahora en mayo aumentamos los precios un 30 por ciento y no creo que se vaya ninguno de clientes fijos porque somos de las más económicas. La cuota mensual va a pasar a estar 17 mil pesos, hay otras que cuestan más del doble, claro que tienen otros servicios”, indicó el encargado.

En ese lugar la hora sale hasta hoy 700 pesos y la estadía está 2.800 pesos. Desde mañana, con el cambio de mes, no descartan una suba.

“Hay de todo. Justo en esta cuadra no rige el estacionamiento medido, y cuando vengo a abrir la cochera, bien temprano a la mañana, veo a algunas personas durmiendo en el auto que 7.50 se bajan y van a la oficina. Vienen hasta una hora antes del horario que necesitan a buscar estacionamiento sin costo”, detalló el hombre.

Otro es el panorama en una cochera techada, con ascensor y servicio de guardado del auto, ubicada en 6 entre 46 y 47, donde las tarifas aumentaron esta semana: la hora pasó de 1.500 a 1.700 pesos para los autos y de 2 mil a 2.500 pesos para las camionetas.

“Nosotros tenemos lista de espera para los alquileres mensuales que están ahora en los 40 mil pesos. Y creo que si los subimos más la gente igual lo sigue pagando. Tenemos seguro, brindamos otros servicios que le dan tranquilidad al cliente”, comentó uno de los empleados del lugar.

“Para no castigar tanto a los clientes mantuvimos el valor de las estadías, eso no lo tocamos, por lo que los autos siguen a 7.500 pesos y las camionetas a 10 mil pesos. El tema del Centro es que en la calle no se puede estacionar porque no hay lugar, te chocan el auto y además el precio del estacionamiento medido está cada vez más caro. Acá la gente deja el auto tranquila”, agregó el hombre.

“Hasta antes de la pandemia trabajábamos el triple que ahora. Lo que pasó fue que muchas personas pasaron a trabajar en sus casas y eso nos modificó la cantidad de clientela, pero no nos va mal”, destacó el empleado.

Ajustes por inflación

Como publicó este medio, de enero 2023 al mismo mes de 2024, guardar el auto por hora o en forma mensual subió 200 por ciento. Los fuertes aumentos se han registrado sobre todo en el último semestre del año pasado con las devaluaciones que impactaron en todos los rubros. El costo de los seguros y las tarifas fue lo que más afectó a este sector.

Dependiendo de la ubicación, los precios en enero iban de los 16 mil pesos a los 24 mil pesos a pagar por mes. En la zona céntrica de 10 y 60 se podía encontrar una cochera a unos 24.500 pesos, mientras que en la zona de plaza Brandsen rondaban entre los 16 mil y 18 mil pesos.

En relación a la hora de estacionamiento el precio estaba en enero entre los 800 pesos y los 1.000 pesos, en las cocheras del centro. Algunas aún quedaban en 700 pesos. A principios del año pasado, los mismos lugares para estacionar los vehículos rondaban entre los 300 y 400 pesos la hora.

Hay casos que arrancaron 2023 con un precio de 6 mil pesos mensuales, y para enero de este año ya rondaban los 18 mil pesos.