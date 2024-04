Operativos por la interna de la UOCRA

Tal como anticipó este diario en su edición anterior, la interna de la UOCRA tiene dos nuevos detenidos y otro que podría ir en esa dirección, si el juez que ahora entiende en la causa, Martín Miguel Rizzo, quien subroga a su colega Marcela Garmendia, da por acreditada la existencia de elementos de cargo suficientes para ordenar esa cautelar restrictiva de la libertad.

Fue personal de la DDI La Plata el que llevó a cabo una serie de diligencias, que terminó con la captura de Thiago Neuen Añasco (22) y Kevin Lautaro Calvo (26), que estarían vinculados a los nietos del “Pata” Medina, Braian Medina y Juan Pablo Medina, a quienes imputaron por el delito de “tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real premeditado por dos o más personas”, a causa de la balacera que terminó con dos heridos en Ensenada.

Ahora respecto del hombre que salió del comedor atacado por las sindicadas huestes de Medina y, arma en mano, habría enfrentado a los agresores, quedó aprehendido en uno de los registros desarrollado en Berisso, porque se encontraron elementos que lo vincularían con el hecho.

Por eso el fiscal Juan Mennucci lo volverá a indagar y le pedirá nuevamente la detención, por los mismos cargos que todos los otros apresados.

Su presencia en la escena, cabe recordar, no es un dato menor, ya que pertenecería al bando del ex barrabrava de Estudiantes, Iván Tobar, y estaría dando crédito, ya no a una situación de agresión de los seguidores del clan Medina hacia la facción rival, sino a una guerra abierta, con gente armada de ambos lados.