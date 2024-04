Pedidos y acuerdos: cumbre con gobernadores de JxC

El Gobierno y los gobernadores de Juntos por el Cambio arribaron a un principio de acuerdo tras el encuentro que mantuvieron ayer en la Casa Rosada, donde se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Los mandatarios provinciales acudieron con quejas por el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la Nación y para terminar de pulir un paquete fiscal que alivie sus cuentas y que Javier Milei solo piensa habilitar si se aprueba la ley ómnibus.

“Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos”, sostuvo Francos.

Si bien el Presidente no fue de la partida, porque viajó a Ushuaia para entrevistarse con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, los gobernadores se retiraron con promesas y optimismo moderado y volvieron a manifestar su respaldo a la sanción de la Ley de Bases, al paquete fiscal y al Pacto de Mayo que promueve el Ejecutivo.

De todosa modos los mandatarios reclamaron soluciones para las obras públicas con financiamiento internacional y otras prioritarias, además de un trato más benévolo del Gobierno por sus apoyos. “No pueden tratarnos igual que los que se oponen a todo”, se quejó uno de los presentes.

Participaron la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio (en reemplazo de Jorge Macri), y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

Desde el Gobierno prometieron en estos días acercar a los gobernadores un borrador del proyecto de ley.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo al salir de la reunión que tienen pensado “analizar” las propuestas del Gobierno y señaló que todavía hay algunas discrepancias. “Vamos a analizar esta semana las propuestas que nos hicieron llegar, tenemos algunas diferencias en el tema Ganancias y sobre el tema jubilaciones”, aseguró.

Por las cajas jubilatorias en lo que va del año las provincias no recibieron un peso y un nuevo DNU -que eliminó los artículos del Presupuesto referidos a esas transferencias- generó más dudas, aunque Francos garantizó que los fondos aparecerán y serán transferidos cuando la ANSES termine una auditoría. Los gobernadores no descartaban nuevas acciones ante la Corte Suprema o la Justicia Federal para reclamar por los fondos. El tema se trató en la reunión. “Dijeron que fue un error y les creo. Me parece que va a haber un tirón de orejas”, dijo un mandatario provincial.

En la previa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había manifestado la voluntad de los gobernadores de JxC de acompañar en general la Ley de Bases.