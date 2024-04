Contenedores desbordados de basura

El problema de la acumulación de basura no es algo que se da sólo en los barrios de la periferia de La Plata. Cada vez desde más puntos de la Ciudad los frentistas se comunican con este medio para denunciar que los contenedores están rebalsados de basura y que pasan días hasta que alguien la recoge o los propios frentistas lo hacen para no convivir con malos olores y evitar la presencia de roedores.

La basura que se acumula alrededor de varios contenedores de La Plata llegó a un nivel donde los vecinos ya no saben cómo pedir que se solucione, ya que se generan focos infecciosos y olores nauseabundos en las cuadras donde están ubicados estos depósitos de residuos urbanos.

“Tendrían que sumar otro contenedor a la cuadra porque no alcanza con uno solo, siempre está repleto de bolsas y cuando ya no entra más nada, la gente deja las bolsas en el piso, al lado del contenedor. Pero así pasan los perros y rompen todo”, dijo una vecina del Centro, quien agregó que “el camión que vacía el contenedor no junta lo que queda en el piso, entonces en todo una mugre. Quizá era mejor el sistema anterior que cada vecino ponía su bolsa en la puerta de su casa y en los edificios había canastos gigantes”.

En ese sentido, otro vecino del barrio de la zona de Plaza Irigoyen, comentó que desde hace unos meses los contenedores de ese barrio sufren “saqueos”.

“Es todo tan triste, porque un ve cómo vienen personas a sacar la basura de adentro del contenedor para revisar las bolsas y ver si rescatan algo de comida o lo que sea que les venga bien”, contó el frentista.

El desborde de los contenedores se ve en las zonas comerciales del centro platense, como en la mayoría de los barrios en los que fueron colocados.