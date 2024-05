Prepagas: Caputo adelantó que el jueves se conocerá la fórmula para aumentar las cuotas

Mientras no cesa la polémica en torno a los valores de las cuotas de la medicina prepaga, al punto que desde el Gobierno fueron a la Justicia para denunciar una presunta "cartelización", en los próximos días habrá novedades respecto de cómo las empresas deberán facturarle a sus afiliados.

Pero además habilitarán un canal para denunciar los casos en los que no hay una consonancia entre lo que se debe hacer y lo que se hace.

Así lo hizo saber en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que se aplicarán fuertes multas sobre aquellas prepagas que no cumpla con lo estipulado.

"El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas", señaló Caputo en su cuenta en X, en respuesta a un mensaje que arrobándolo alertaba que "las prepagas no cumplieron" ya que "llegaron las facturas y no es lo acordado".

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que "vamos a abrir un canal para denuncias por las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado", al tiempo que "se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento".

En este sentido, OSDE, la que aglutina el mayor porcentaje de afiliados, y más recientemente Swiss Medical enviaron a sus clientes notificaciones respecto de una baja del orden del 22% en el valor de la cuota, en la cuota de abril, en la primera, y en la de mayo, en la segunda. Sin embargo los abonados aún no recibieron el monto que deben afrontar, por lo que por el momento no saben efectivamente si lo que tendrán que pagar en lo inmediato incluye el descuento anticipado o queda para el próximo mes.