Cristina incrementa sus apariciones, intenta concentrar la centralidad y manda señales al justicialismo

Cristina Kirchner volverá a aparecer hoy en un acto público, la tercera vez en quince días. Claramente terminó el período de silencio que se había autoimpuesto luego de la derrota electoral del peronismo, hace de eso cinco meses. Con sus incursiones siempre logra concentrar la centralidad del principal partido opositor, inmerso en una búsqueda desprolija de la definición de un liderazgo para pararse frente al gobierno de Javier Milei.

Cada vez que sale, Cristina le recuerda al mundillo peronista que ella ha sido la líder de los últimos quince años, desde la muerte de su esposo Néstor. Y, en cierta forma, debilita un poco la estrategia del gobernador bonaerense Axel Kicillof de ser la cara peronista de la polarización contra Milei, un ejercicio con el que pretendería esculpir su condición de posible presidenciable desde su rol de conductor de la provincia más grande del país y sus denuncias por el recorte de fondos nacionales.

Para eso Axel, de a poco, procura armar su propio perfil político, alentado una suerte de incipiente “kicillofismo”. Esto es: una corriente interna que responda a su liderazgo como terminal final. Que por ahora no renegaría de la ex presidenta pero que sí pretende “pechear” a La Cámpora, la corriente de Máximo Kirchner que buscaría expandir su histórica voracidad en el próximo turno electoral. Si Kicillof se le plantara al diputado nacional acaso esos dirigentes, que ya no son tan jóvenes, encuentren un freno -o un rival interno- que hasta ahora nunca tuvieron.

Así, cobra valor el rol de Cristina en esta historia que muchos que rodean a Axel pretenden convertir en dilema para ella: bancar a su sangre o a uno de sus ahijados políticos que, hasta acá, era de los preferidos.

La ex Vice de Alberto Fernández recibirá en el Instituto Patria al Grupo de Curas en Opción Preferencial por los Pobres, que siempre han sido cercanos al kirchnerismo y vienen señalando el impacto social de las políticas económicas de este gobierno. Incluso durante la campaña pasada militaron activamente en contra del ahora Presidente.

El evento fue anunciado por la propia Cristina en sus redes sociales para entronizar una imagen de la Virgen de Luján en el Instituto Patria, su búnker.

Escribió que “un cura amigo” le sugirió que en el Salón de las Mujeres del Patria -inaugurado el 7 de mayo por ella misma- “también tendría que estar la imagen de la Virgen de Luján. Mujer, Madre, amiga del negrito Manuel, la que aparecía con el manto embarrado por estar en medio de los mas pobres y sufrientes, la Patrona (o madraza) que frenó el carro”.

Así, la ex presidente aprovechó que hoy se cumplen 50 años del asesinato (“martirio”, lo llamó ella) del padre Carlos Mugica para hacer el acto con la Virgen patrona de la Argentina junto a los sacerdotes “amigos”.

Por la naturaleza del acto, probablemente no sea vea a una Cristina dando “clases magistrales” de economía, como sí pasó anteriormente. Se anuncia desde su entorno algo más vinculado a la situación social, con algunos señalamientos sobre la realidad actual de los sectores humildes que se evidencian más preocupantes de lo que ya era una tragedia cuando se fue el gobierno anterior, del que ella fue la mentora principal.

Enfocada en Milei

Básicamente se trataría de enfocar en Milei y su política económica y tal vez hacer alguna alusión para retrasar o procurar que no salga de cause la disputa entre Máximo y Axel, algo que podría atentar contra uno de sus objetivos principales de esta etapa post-derrota electoral: mantener el apoyo de su base electoral, que sigue siendo respetable pero no definitoria. “No perder el control de su espacio de influencia”, diría el analista Lucas Romero.

Ya se vio esto en el acto que encabezó en Quilmes, el 27 de abril, donde retó a “los compañeros” que se pelean entre ellos, en clara alusión a la tensión entre el gobernador y su hijo pero más precisamente a los voceros oficiosos de Axel.

Es que al menos tres de los coroneles principales del gobernador -el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el ministro provincial Andrés Larroque y el jefe de gabinete Carlos Bianco- no tienen inconvenientes en decir que Cristina no debe liderar más el espacio. Habrá que reconocerle el copyright al propio Kicillof, quien hace tiempo llamó a “componer una nueva canción, no una que sepamos todos”.

La vida interna del peronismo

¿Intuye Cristina que hay caldo de cultivo para que alguien la enfrente en una interna el año próximo? Tal vez por eso, ciertas voces peronistas aseguran que la ex mandataria podría comenzar a hacer algo que nunca hizo: darle bolilla a la vida interna del peronismo, cuya conducción provisoria se reunirá la semana que viene con la idea inicial (se verá si se concreta) de fijar fecha para la realización de elecciones internas para cargos partidarios nacionales.

¿Cristina en una lista de una interna del Partido Justicialista, estructura formal a la que siempre ha despreciado? Probablemente aplauda Milei, el otro beneficiado con el ejercicio de la polarización conjunta que, por definición, se traduce así: “O soy yo o es el que está en el otro polo”.

El evento fue anunciado por la propia Cristina en sus redes sociales

¿Intuye Cristina que hay caldo de cultivo para que alguien la enfrente en una interna?