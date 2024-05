Alberto Cormillot habló desde el hospital tras el accidente doméstico: "Me caí, me golpeé fuerte y me fracturé"

El médico Alberto Cormillot, de 85 años, sufrió un accidente doméstico y se encuentra internado en el hospital Cemic. Así, a solo días de su vuelta la pantalla de la tele, el doctor permanecerá ausente en las próximas jornadas y continuará en observación.

El periodista Mario Masaccessi reveló que el especialista "quedaría hospitalizado dos o tres días más", y detalló: "Tiene mucho dolor porque es reciente". Por su parte, el conductor de "Cuestión de peso" informó que "hubo alerta familiar" por la caída que el nutricionista sufrió en su casa.

"La oscuridad y un carrito de Emilio, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada. Me caí, me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas", declaró el médico. "Cuando tenés la costilla rota, en la inmensa mayoría de los casos, lo que tenemos que hacer es movernos menos y esperar que el dolor se vaya porque no se puede enyesar como un brazo, una pierna o un dedo", explicó.

Asimismo, declaró: "Me dijeron ‘si te vas a tu casa, te vas a empezar a tomar los antiinflamatorios y te van a romper el estómago’. Es una indicación que me dieron. Al principio, ellos tenían miedo de que yo no quisiera quedarme, pero lo tenía dentro del rango de posibilidades porque sabía que era una cosa complicada".

"Doy gracias a Dios que fue solo una rotura de costillas porque el golpe fue muy fuerte y justo contra una punta que era de madera bastante dura. Fue tan fuerte que yo mucho no grité, pero se despertó Estefi y vino enseguida", destacó.

La hija del nutricionista, Reneé Cormillot, contó que su padre "pisó un chiche de Emilio, se cayó contra un mueble y se fracturó tres costillas". Además, Estefanía Pasquini sostuvo que el accidente ocurrió "porque estaba la luz apagada".

Cormillot se ausentará durante algunos días del programa emitido por eltrece hasta que se recupere. Pasquini forma parte del ciclo junto con Adrián Cormillot y Sergio Verón.