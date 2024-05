Los audios de las denuncias contra líderes piqueteros K que derivó en allanamientos

"Yo te voy a dar un nombre que resuena en las reuniones que es el que los protege", anticipa una mujer que denunció que los que marchan están "amenazados" de que les van a sacar el plan social si no lo hacen. "Alderete. Acá se nombra mucho en las reuniones a Alderete", asegura. Estos testimonios se conocieron casi en simultáneo con la información de los cerca de 30 allanamientos que la Justicia realizó en el marco de la investigación de la presunta extorsión de parte de organizaciones sociales a los beneficiarios de planes que paguen una cuota a cambio de seguir percibiendo el beneficio.

Si bien dijo no ser parte, la persona que formuló la denuncia dijo que se refería a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), uno de cuyos máximos referentes es Juan Carlos Alderete. "Ha habido reuniones en estos días en los que mencionan que van a salir colectivos para allá y los amenazan con sacarles el Potenciar Trabajo", agrega en la denuncia, una de las miles que el Gobierno nacional recibió desde que puso en funcionamiento la línea 134 para denunciar los casos en que las personas son presionadas por las organizaciones sociales o sindicales a tener que concurrir a una marcha o sumarse a un paro y no perder el plan si no lo hacen.

"La gente está amenazada y te explico por qué creen en esas amenazas, porque ya se los han sacado automáticamente a los que no se presentan para ir a las marchas", continúa la mujer en el relato, hasta que llega a la parte en la que menciona a Alderete. "Y te voy a dar un nombre que resuena en las reuniones que es el que los protege y lucha por ellos allá arriba. Creo que es el apellido, Alderete. Acá se nombra mucho en las reuniones a Alderete", afirma.

Posteriormente contó cómo era la metodología a través de los beneficiarios debían realizar su aporte económico a la organización. "A mis hijos se les pide el aporte el día que cobran. Cobran a la mañana en el cajero y a la tarde se presentan donde le toca trabajar y dan un aporte de $10.000 a cada coordinadora de la CCC, por cada persona que tienen a cargo cobran eso", reconstruyó.

La CCC fue una de las organizaciones más cercanas al kirchnerismo, con unos 60 mil beneficiarios de lo que fue el Potenciar Trabajo. Y Alderete llegó a ser diputado por el Frente de Todos, además de ser parte de los piqueteros más cercanos al entonces presidente Alberto Fernández.

Según publica Clarín, otra denuncia la hizo un hombre de nombre Alejandro, a quien dejaron de pagarle el Potenciar Trabajo por "tener pensamientos distintos". "Como no le daba cabida, me hizo a un lado. No me pasó las asistencias porque no pensaba como ella", contó Alejandro sobre "Hellen Larraburu", referente en Tigre del MTE, que a nivel nacional responde a Juan Grabois.

Alderete y Grabois son dos de los principales referentes nacionales de organizaciones que recibieron miles de planes Potenciar Trabajo, que el Gobierno nacional acaba de dividir pero que durante la gestión de Alberto Fernández estuvieron controlados por Emilio Pérsico, el referente del Movimiento Evita, como secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social. A lo largo de los distintos ministros que pasaron por el cargo, Pérsico supo mantenerse y así terminó actuando de los dos lados del mostrador: pagando, desde su rol de funcionario nacional, y cobrando, como líder del Movimiento Evita.

Sólo en 2023, Pérsico administró junto a otros funcionarios afines al oficialismo anterior un presupuesto de un billón de pesos y con impacto directo en más de un millón de personas.