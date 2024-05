Debut triunfal de Los Pumitas en Australia, con gran aporte platense

En el marco de la primera fecha del Rugby Championship M-20, (torneo que nuclea a la Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), el equipo dirigido por el tucumano Álvaro Galindo dio una clase tremenda con su pack de forwards y derrotó a Australia por 25 a 6 y lidera la tabla, ya en la previa igualaron en 13 tantos, los juveniles de los All Blacks y los Springboks.

Es para destacar que en el equipo albiceleste se presentaron con buen suceso, los jugadores de La Plata Rugby Juan Pedro Bernasconi (1 try) y Santino Di Lucca (2 penales y una conversión).

Argentina volverá a tener acción el próximo martes 07/05 a las 4 AM (hora argentina) frente a su par de Nueva Zelanda y la expectativa será inmensa, más que nada por imagen dejada en el debut ante los dueños de casa.

El partido se disputó en el Sunshine Coast Stadium de la ciudad homónima en lo que es la primera edición para los equipos Sub 20 de los países que conforman la SANZAAR, la entidad que rige los destinos de Los Pumas, los All Blacks, los Wallabies y los actuales bicampeones del mundo, los Springboks sudafricanos.

El torneo nace como respuesta a la falta de competencia regular de los nombrados países para sus seleccionados formativos, que hasta el momento solo tenían partidos de primer nivel en los mundiales de la categoría y como clara postura a los 20 años consecutivos que Europa viene jugando el 6 Naciones Sub 20, algo que a largo plazo ha mostrado como Inglaterra, Francia o Irlanda, se han quedado con los últimos mundiales.

“POR SUERTE SE ME DIÓ”

Una vez terminado el encuentro y a la hora de los testimonios, uno de los que habló fue el jugador de nuestra ciudad formado en La Plata Rugby, Juan Pedro Bernasconi: “La verdad sabíamos que iba a ser un rival difícil, pero teníamos claro que teníamos que imponernos con el maul, el scrum y con el line y el maul. Lo pudimos hacer por suerte con el pack de forwards y salió todo a la perfección. ¿Mi try? Lo hablamos con un compañero porque sabíamos que se venía y bueno, me quedó a mí y por suerte se me dio”.

LA SÍNTESIS

Australia: Shane Wilcox; Will McCulloch, Jarrah McLeod, Ronan Leahy y Xavier Rubens; Joey Fowler y Doug Philipson; Joe Liddy, Jack Harley y Aden Ekanayake; Harvey Cordukes y Toby Macpherson; Tevita Alatini, Bryn Edwards y Jack Barrett. Entrenador: Nathan Grey.

Ingresaron: Nathaniel Tiitii, Tavi Tuipulotu, Nick Bloomfield, Ben Daniels, Ben Di Staso, Hwi Sharples, Cullen Gray y Angus Staniforth.

Argentina: Benjamín Elizalde; Valentín Soler Filloy, Tomás Bocco, Faustino Sánchez Valarolo y Franco Rossetto; Santino Di Lucca y Tomás Di Biase; Santos Fernández de Oliveira, Juan Pedro Bernasconi y Juan Penoucos; Elías Efraín (c) y Álvaro García Iandolino; Tomás Rapetti, Juan Mauel Vivas y Diego Correa. Entrenador: Álvaro Galindo.

Ingresaron: Marcos Camerlinckx, Gonzalo Gargallo Bazán, Gael Galván, Luciano Acevedo, Julián Rossi, Genaro Podestá, Mateo Fossati y Timoteo Silva.

PT: 7m, penal de Fowler (Aus); 9m, penal de Di Lucca (Arg); 39, gol de Di Lucca por try de Rappetti (Arg).

Amonestado: 36m, Harley (Aus).

ST: 2m, try de Bernasconi (Arg); 5, penal de Di Lucca (Arg); 9, penal de Fowler (Arg); 38, gol de Fossati por try de Rossi (Arg).

Amonestado: 10m, Sánchez Valarolo (Arg).

Árbitro: Griffin Colby (Sudáfrica).

Cancha: Sunshine Coast Stadium, Sunshine Coast, Australia.