Marcha y amparo de los taxistas por la falta de GNC

Con la llegada de las bajas temperaturas, incluso antes de que comience el invierno, el servicio de gas entra en tensión por el crecimiento de la demanda. Tal como sucede todos los años, en las últimas semanas volvieron los cortes en la provisión de gas natural comprimido (GNC) en las estaciones de servicios locales lo cual complica a los taxistas de la Región, que son quienes más utilizan este combustible para los vehículos de transporte.

Esta situación llevó a que se formen largas filas, principalmente de los choferes de autos particulares, que esperan durante varias horas para cargar GNC en las pocas estaciones disponibles. Por su parte, la empresa Camuzzi, proveedora del servicio, restringió la venta para “racionalizar el consumo ante el aumento de la demanda por la llegada del frío”. Esta medida, si bien busca “garantizar la provisión de gas, sobre todo en hogares e industrias”, afecta a los taxistas.

Más del 90 por ciento de los taxis en la Región funcionan con gas. De hecho, algunos choferes expresaron que si tuvieran que trabajar con nafta, los costos operativos duplicarían a los del GNC, lo que reduciría significativamente sus ingresos.

El Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata destacó la importancia del GNC para los taxistas y expresó su preocupación por la situación. En efecto, enviaron una nota en la que pidieron soluciones a las autoridades comunales y presentarán un recurso de amparo en la Justicia.

En diálogo con EL DIA, el titular del gremio citado, Juan Carlos Berón, manifestó: “Mañana -por hoy- nos vamos a reunir todos los referentes del sector de taxistas para organizarnos en el reclamo y marchar, el martes, a Camuzzi para exigir que haya, al menos, una boca de expendio por cada estación de GNC para que podamos cargar combustible”.

De acuerdo a lo que explicó, este lunes, los propietarios, sindicatos y asociaciones del sector se juntarán “ante este crítico momento”, caracterizó el líder del Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata.

Una situación delicada

Ayer, la mayoría de las estaciones de servicio con GNC estuvieron cerradas, conforme lo que aportó Juan Carlos Berón. Esta situación, tal como se explicó anteriormente, complica el servicio de taxis. En esa línea, el sindicalista pidió: “Queremos una solución para todo el invierno, no algo precario o puntual. Porque si cada vez que haya frío intenso no podemos cargar GNC, esta situación nos afectará en el tiempo, justo en momentos de crisis que no nos permite llevar el dinero que necesitamos para comer en nuestros hogares”.

Cabe reponer que, más allá de la falta de GNC que afecta a los taxistas, el rubro atraviesa una crisis desde hace varios años. Si bien la misma se relaciona con la situación económica que transita el país, la llegada de los viajes vía plataformas complicaron aún más al sector.

Concerniente a la definición del problema de la escasez de gas natural licuado que buscan desde Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón anticipó que “se va a presentar un amparo para exigir una solución definitiva y pedir el expendio mínimo, al menos, para que se pueda garantizar la actividad, que en pandemia fue considerada esencial”.

Desde el gremio remarcaron que más del 90 por ciento de los taxis utilizan GNC debido al bajo costo en relación con otros combustibles para autos como la nafta. También destacaron que, en total, están circulando entre 1.300 y 1.600 vehículos, en la actualidad afectados por la falta del gas natural licuado.