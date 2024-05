Convocan a un paro en las universidades para el jueves

El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro nacional docente y no docente para el próximo jueves.

Consideraron que a casi un mes de la masiva marcha universitaria federal en defensa de la educación pública y el sistema universitario público argentino, el “Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles”.

Según se informó, eligieron el 23 de mayo al cumplirse un mes de la movilización para un paro nacional, que incluye al personal docente y no docente de las universidades.

En el caso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), se realizó una reunión virtual realizada en la tarde se analizó la situación universitaria y se ratificó el Plan de Lucha definido por el Frente Gremial Universitario para los días 22 y 23 de mayo, con una jornada nacional de protesta y un paro nacional universitario.

Desde Conadu -federación a la que está adherida la asociación de docentes universitarios de La Plata-, indicaron que “los representantes de los gremios de base coincidieron en que sin solución al problema salarial no habrá solución a la crisis presupuestaria de las universidades. Pero tampoco se resolverá el problema universitario en el marco de un país que está siendo destruido por la política de saqueo que impulsan Javier Milei y sus socios. La universidad pública es un factor decisivo para construir y sostener una Argentina muy diferente a la que se proyecta en la Ley Bases”.

“Habiendo transcurrido casi un mes de la histórica Marcha Universitaria, no ha habido respuestas concretas ante la propuesta del Frente Sindical Universitario para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos meses y garantizar que ese retroceso no vuelva a producirse, garantizando que no vuelva a haber trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes bajo la línea de pobreza” señaló Carlos de Feo.

Según la Federación, se informó de una convocatoria a paritarias para hoy, “no obstante eso se ratificó la continuidad del Plan de Lucha acordado ya que no hay una propuesta concreta a considerar”, indicaron.

CASO UBA

Hasta el momento el Gobierno nacional únicamente otorgó el refuerzo que había solicitado la Universidad de Buenos Aires (UBA) para los gastos de funcionamiento de la casa de estudios y los seis hospitales escuela que dependen de la institución.

No hubo novedades para los demás reclamos: aumento salarial para docentes y no docentes, continuidad de los programas estudiantiles y las becas, financiamiento del sistema científico y reactivación de las obras de infraestructura universitaria.