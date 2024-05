VIDEO. Siguen las penurias para cargar GNC en La Plata: ¿cuándo podría normalizarse?

El conflicto de la falta de GNC en las estaciones de servicio de La Plata ya transita más de 10 días. Aún padecen una odisea quienes necesitan cargar gas en sus automóviles, por lo que conseguir un lugar donde no haya fila y la espera no sea de menos de una hora, es casi una misión imposible.

Esto se debe a que a la suspensión de la provisión de GNC se hizo para estaciones que tienen contratos interrumpibles, para garantizar el servicio en los domicilios particulares ante la alta demanda que se produjo en estos días con temperaturas de invierno en pleno otoño.

EL DIA continúa recorriendo las distintas estaciones de servicio, en las cuales, en muchas de ellas, se forman hasta tres o cuatro cuadras de cola, con esperas largas.

Son muchos los autos particulares, taxis y remises que se acercan para poder conseguir GNC y de esta manera seguir trabajando como lo hacen habitualmente. Es que a la hora de comparar la nafta con el gas es mucha la diferencia económica.

Con el paso de los días y con las temperaturas que subirán al menos un poco más en las próximas horas, crece la expectativa para que este problema, pueda solucionarse.

Falta GNC: ¿cuándo podría solucionarse?

En ese marco, el presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Basílico, estimó este lunes que los problemas de abastecimiento de gas natural comprimido podrían extenderse hasta el fin de semana. Basílico condicionó la solución del problema a la llegada de los barcos de Gas Natural Licuado (GNL) que el Gobierno había adquirido antes de que adelantará la llegada del invierno.

“Nadie esperaba el invierno a esta hora. Están viniendo 20 barcos que eran para la primera quincena de junio y pidieron otros 10. Para el fin de semana estaría solucionado”, señaló Basílico en declaraciones radiales.

El representante empresarial reveló que la federación le envió cartas documentos al presidente, Javier Milei y al secretario de Energía Eduardo Chirilo para que respondan sobre el tema. También, le solicitaron explicaciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axerl Kicillof, que “no dijo una palabra del tema”, se quejó Basílico.

“En el gobierno anterior dijeron que íbamos a tener gas para tirar para arriba y cada 100 kilómetros hacían una inauguración y ahora no tenemos gas. Pongamos la plata y no la desperdicien”, reclamó.