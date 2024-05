Mariana Pokrassa, la viuda de Juan Alberto Badía, estuvo filosa con Tinelli: "Hubo muchos figurettis, el cáncer de Juan duró 2 años y Marcelo lo visitó dos veces"

Ahora, la última esposa de Juan Alberto Badía habló sobre la amistad que Marcelo Tinelli dijo tener con el locutor y fue ácida con él. "Hubo muchos figurettis que no estuvieron nunca al lado de Juan y que aparecieron en cámara cuando él murió".

Recordemos que, ya pasaron 12 años del día en que Juan Alberto Badía se fue de este mundo y por primera vez, su última pareja Mariana Pokrassa, habló públicamente sobre cuestiones vinculadas a la herencia pero también a las personas que estuvieron alrededor del locutor en la etapa final: "No quiero faltarle el respeto a nadie. Los figurettis que no estuvieron nunca más al lado de Juan pero que aparecieron cuando murió... sufrir adelante de un micrófono, no da", disparó Mariana.

"Juan era un cholulo de Marcelo. Se marcaron mutuamente pero no hubo relación continua. Pero él, a mi casa vino 2 veces nada más. El cáncer de Juan duró 2 años y él vino 2 veces. Hablaron 3 o 4 veces más por teléfono pero no recibió tanto apoyo ni tanto amor de Marcelo como él decía en la tele".

Sin dudas, Marcelo Tinelli ha sido uno de los famosos que más ha recordado púbicamente al locutor en cuestión. Lo definía como 'su mentor', la persona que confió en él y le abrió las puertas de los medios cuando nadie apostaba un peso por él.

El primer encuentro que tuve fue en Radio Rivadavia y le dijo al equipo de la Oral Deportiva, de José María Muñoz, que me quería como comentarista deportivo, para su programa en la mañana, Piedra Libre. Después me llevó a la televisión y entré a Badía y Compañía. Un maestro, un ser inspiracional", dijo Tinelli en una de las últimas notas que habló sobre su maestro.

Pero, sin embargo, Pokrassa confesó que no estuvo tan presente en el último tiempo, cuando la enfermedad estaba terminando con la vida de Juan Alberto.