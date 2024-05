Piden la libertad de “la Toretto” al entender que la imputación no surge de lo que hay en la causa

La presunta falta de relación entre la imputación por la que fue indagada Felicitas Alvite, esto es, homicidio simple con dolo eventual, con las pruebas que se incorporaron al expediente, fundó el pedido de libertad por falta de mérito, que había anticipado este diario en su edición anterior.

Detenida por el trágico embiste de 13 y 532, los abogados de “la Toretto” también vincularon su caso con el del acusado por la picada fatal del Bosque, quien, pese a tener los mismos cargos de la influencer y haber sido condenado a más de 9 años de cárcel, continúa en libertad.

Para fundar el planteo, los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, hicieron un raconto de lo que sí entienden acreditado en autos. A saber: Alvite explicó lo que sucedió el día del hecho y las circunstancias por las cuales de pasó de acompañante a conductora; lo poco que usa el coche familiar; que no conoce ni se ubica en el Centro de La Plata; que no corrió ninguna picada; que sí siguió de manera negligente, imprudente y hasta temeraria el vehículo de su amiga Valentina Velázquez; que las velocidades de marcha que captaron las cámaras no se condicen con ninguna carrera; que no huyó de la escena; que no tiene multas; que no es frívola, tiene familia y trabajo y que nadie explicó cómo pudo representarse el resultado muerte, lo que convierte la imputación en injustificada, sobre todo por la falta de riesgos procesales.