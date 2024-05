Echarri: “Cambio dólares para llegar a fin de mes”

“Los aumentos me impactan profundamente”, manifestó el actor Pablo Echarri, quien reveló que para poder llegar a fin de mes metió la mano en sus ahorros... en dólares.

“La crisis me impacta gigantescamente. Los servicios han subido de manera sideral. Me llegaron 100 mil pesos en la factura del agua”, lamentó el también productor y gestor cultural en el marco de una entrevista con el programa “Fuera de Agenda” que se emite por la señal C5N.

Además, consultado sobre cómo hace para sobrevivir a esta realidad económica, manifestó: “Nosotros tocamos ahorros para llegar a fin de mes”. Según consideró, es una práctica ya corriente en un amplio sector de la sociedad argentina.

“(cambiar dólares) es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir. Cambiamos dólares para llegar a fin de mes”, admitió el marido de Nancy Dupláa, y abrió el paraguas ante las críticas que se le vendrían encima, en tanto aseguró: “Sí, ahorro en dólares, porque es la única forma de ahorrar en Argentina, en dólares, no nos engañemos”.

Por otro lado, se refirió al show musical que Javier Milei ofreció en el Luna Park, algo que definió como “una provocación” para el pueblo que no lo votó y que la está pasando bien, al tiempo que advirtió que actitudes como estas “se le van a venir en contra”, incluso, dentro de su mismo partido político.

“El aliciente que tengo es de no haberlo votado”, manifestó Echarri, que analizó con pesimismo el presente del país: “La economía en argentina se derrumba, las Pymes, los jubilados, los trabajadores profundizaron sus problemas... La calle es una seda y no hay nadie que diga nada, ni quienes hayan votado por convicción, o por acompañamiento, como el caso de Juntos por el Cambio. Están callados la boca porque lo que está sufriendo el pueblo es un ataque feroz”, dijo el actor que no ve futuro en este gobierno: “Descreo que Argentina pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”.