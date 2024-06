El riesgo país en 1.500 puntos le pone punto final a la “luna de miel” de Wall Street con Milei

eleconomista.com.ar

El riesgo país en torno a los 1.500 puntos y subiendo denota una inquietud en las mesas de dinero que contrasta con los aires triunfalistas que Javier Milei y su ministro de Economía traen de sus recurrentes viajes al exterior. En Nueva York, los portfolio managers de los principales fondos advierten que el “repricing” de la Argentina ya se agotó y que de ahora en más será muy difícil sin nuevas noticias.

“La realidad es que tenés reservas en cero, te crece la deuda del Tesoro en lugar de los pasivos del Banco Central, mantenés el cepo (que es gradualismo cambiario muy fuerte) y la supuesta competencia de monedas no luce fácil de llevarse a cabo. Posponer levantar el cepo y las señales poco claras hacia adelante suman para seguir con subas de los bonos como las que vimos”, reseñó el portfolio manager de un banco de Wall Street que estuvo muy activo con la deuda argentina en la era post Milei.

Lo que cuenta el economista, en estricto “off the récord”, es que para el mercado lo mejor ya pasó y que ahora se necesitan nuevas noticias que puedan fogonear más interés en los activos argentinos. Si bien los bonos pasaron de menos de US$ 30 a US$ 60, resultando una ganancia exponencial en dólares en pocos meses, para que haya otro “salto de calidad” el mercado le pedirá mayores resultados.

“Está claro que van a tener superávit, que la inflación dejó de ser un tema urgente, pero no está claro el esquema monetario y cambiario para adelante. Hay muchas dudas con estos temas”, apuntó. “La etapa de pricear una crisis terminal ya pasó. Ahora los bonos ya no valen US$ 30. Pero todos sabemos que igualmente la situación de la Argentina es muy complicada”, agregó. En ese punto, en Wall Street esperan que un nuevo programa más clarificante surgirá de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que “emprolije” algunas cuestiones “atadas con alambre”.

“El problema de solvencia de Argentina todavía no se resolvió. El país sigue sin tener reservas. Por eso los bonos no pueden valer US$ 85”, postuló.

El portfolio manager de Wall Street alerta que la deuda de la Argentina, en términos netos, aumentó porque pasó de utilizar al BCRA al Tesoro. El pasivo del Central históricamente venía de las Lebacs y luego fueron a las Leliqs. Y ahora ese pasivo se llaman Lecaps con tasas crecientes, si bien negativas, que el mercado cree que tendrán que ir subiendo.

“Para el mercado lo mejor ya pasó y ahora se necesitan nuevas noticias que puedan fogonear más interés en los activos argentinos”

“Sin cepo, (Pablo) Quirno no puede emitir con tasas reales negativas. Lo hace ahora porque está todo encepado. Pero eso en un nuevo esquema con el Fondo no va más. Y eso es peligroso para un país que sigue siendo insolvente”, retrató el trader.

Para el mercado, además, con estas tasas de riesgo país es inviable que el Gobierno pueda conseguir nuevo financiamiento y en todo caso le será compleja rollear la deuda del año próximo.

El perfil de vencimiento del 2025 marca que habrá que pagar o refinanciar US$ 7.500 millones entre privados. Para poder rollear eso Luis Caputo necesita un riesgo país abajo de los 1.000 puntos.

“Después de la Ley Bases en Wall Street se preguntan qué sigue para que los bonos puedan seguir subiendo. Y honestamente no se que haya una señal clara a lo sumo que levanten en cepo y tengan un programa más ordenado con el FMI que encauce varias incógnitas que hay todavía con el plan Milei. Pero para eso falta”, aseguró el financista desde Nueva York.